Journée de la communauté Pokemon Go Abra annoncée par Niantic

Niantic a récemment annoncé une journée communautaire Pokemon Go Abra, au cours de laquelle les joueurs auront l’occasion d’attraper des variantes brillantes de la famille Abra.

La journée communautaire Pokemon Go Abra a été officiellement annoncée via un article de blog sur le site Web Pokemon. “Attrapez beaucoup d’Abra lors de l’événement de la Journée communautaire de ce mois-ci et obtenez Alakazam qui connaît une attaque exclusive”, est le sous-en-tête.

La journée communautaire d’Abra doit avoir lieu le dimanche 15 mars 2020. Comme d’habitude, elle durera trois heures et se déroulera de 11h à 14h dans l’hémisphère nord et de 15h à 18h dans l’hémisphère sud. Toutes les informations sont également contenues dans le post Reddit ci-dessous.

La journée communautaire Abra dévoilée officiellement par TheSilphRoad

Comme indiqué par Redditor ShadowMoses05 dans les commentaires, Abra échangé ne coûte que 25 bonbons Abra pour évoluer en ce moment, c’est donc une journée communautaire parfaite pour ceux qui envisagent de partir avec des amis. Pendant ce temps, l’utilisateur de Reddit sml6174 note que Niantic a rapproché Rhyhorn pendant sa journée communautaire, ce qui pourrait signifier que le taux de fuite d’Abra pourrait être temporairement abaissé afin de le rendre plus facile à attraper.

Si vous recherchez un Abra brillant, vous devrez vous assurer que vous êtes sur votre jeu A. Bien que l’Alakazam brillant se distingue facilement de la variante régulière, les formes brillantes d’Abra et de Kadabra sont remarquablement similaires à leurs formes normales. Vous pouvez voir un graphique mettant en évidence les différences ci-dessous.

Shiny Abra Family pour la journée communautaire de mars de TheSilphRoad

Il convient également de noter que la transformation d’un Kadabra en Alakazam pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après permettra à votre Alakazam d’apprendre un mouvement exclusif, ce qui en fait un Pokémon héritage particulièrement précieux (un Pokémon qui connaît un mouvement qu’il ne peut apprendre que temporairement pendant événements à durée limitée).

Comme d’habitude, les leurres utilisés pendant les heures de la journée de la communauté dureront au total trois heures entières, et les prises XP seront triplées aussi longtemps que l’événement aura lieu.

Une nouvelle fonctionnalité est également proposée lors de la journée communautaire Abra. Pour 1 $, vous pouvez accéder à une quête de recherche spéciale unique appelée Enquête sur les illusions. Ceux qui termineront la quête gagneront 13 000 Stardust, un Poffin, un Rocket Radar et plus encore.

La journée de la communauté Pokemon Go Abra doit débuter le 15 mars 2020. Dans d’autres nouvelles de Pokemon Go, les fans ont récemment découvert que Ho-Oh et une gamme d’autres noms officiels de Pokémon étaient censurés par Niantic. De plus, une journée de raid Pokemon Go a été annulée en raison de données de la Seconde Guerre mondiale.