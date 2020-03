Journey Dev parle de la nécessité de microtransactions moins prédatrices

Le dernier jeu de Thatgamecompany, Sky: Children of Light, est, comme de nombreux jeux sur le marché mobile surpeuplé, construit sur un modèle gratuit conçu pour être soutenu par des microtransactions. Dans une interview avec GamesIndustry.biz, le cofondateur du studio Jenova Chen a parlé de l’équilibre délicat nécessaire pour soutenir financièrement un jeu en cours sans que ses achats dans le jeu ne se sentent trop prédateurs.

Depuis sa création, les jeux de Thatgamecompany ont résisté aux tendances de l’industrie en se concentrant sur l’interaction et l’exploration dans un marché inondé d’action et de combat. Leur dernier jeu mobile Sky: Children of Light, actuellement disponible pour iOS, n’est pas différent malgré son nouveau modèle commercial.

Chen dit que lorsqu’ils recherchaient d’autres modèles commerciaux du freemium, les microtransactions étaient souvent construites autour des conflits et de la concurrence. “Plus je jouais à ces jeux, plus je me sentais comme le développeur était comme un marchand d’armes”, a-t-il déclaré à GamesIndustry.biz. “Ils vendent des armes à quiconque veut payer pour gagner. Le conflit est ce qui motive les dépenses. C’est définitivement quelque chose que je ne veux pas associer. »

Au lieu de se pencher sur ces systèmes ou d’utiliser le modèle de gacha de type jeu, Chen dit qu’ils se sont plutôt penchés sur l’aspect social du jeu – aidant non seulement à fournir un type de valeur différent aux microtransactions, mais aussi à maintenir l’engagement des joueurs entre les deux. le nouveau contenu tombe des développeurs.

“Tout le monde comprend que si nous continuons à produire du contenu, comme un jeu premium, le joueur le consommera toujours plus vite que vous ne le faites. Nous avons donc changé notre stratégie pour nous concentrer sur la façon de construire un parc où les gens qui aiment ce type du jeu peut trouver un espace social “, a-t-il dit.” Ce qui maintient les joueurs autour, ce sont les autres joueurs, pas le jeu. “

Conformément à cette philosophie, l’économie du jeu s’est plutôt construite autour des cadeaux et des dons, encourageant les liens sociaux entre les joueurs – bien que lors des tests, Thatgamecompany ait rapidement découvert qu’il était nécessaire de donner aux joueurs la capacité d’être au moins un peu égoïstes. “Quand tout est question de donner, les gens commencent à faire la contrepartie et parfois lorsque vous offrez quelque chose à quelqu’un et que cette personne ne lui rend pas la pareille, vous vous fâchez parce que vous vous attendez à ce qu’elle revienne.”

Cependant, en réintroduisant certains achats «égoïstes», cette impulsion transactionnelle a été équilibrée.

L’interview complète contient de nombreuses autres informations sur le développement de Sky et sur la façon dont les mêmes théories de conception utilisées dans les autres jeux de Thatgamecompany ont été mises en œuvre dans le titre mobile.

Sky: Children of the Light est disponible pour iOS et sera disponible sur Nintendo Switch à l’été 2020. La préinscription est disponible sur Android tandis que les versions PC et console sont en préparation.

La critique de GameSpot a appelé Sky “une évolution ambitieuse des efforts précédents de cette société de jeu sans s’éloigner trop de ce qui les a rendus spéciaux.” Lisez notre critique complète ici.

