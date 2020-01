Journey Developer pourrait apporter son nouveau jeu sur Nintendo Switch

Rappelez-vous le jeu 2012 Périple? Bien qu’il ne soit pas sorti sur une plate-forme Nintendo, c’était toujours un titre magnifiquement conçu. Maintenant, le développeur derrière cela – thatgamecompany – semble faire allusion à apporter sa dernière version mobile Ciel: les enfants de la lumière commuter.

Le jeu est décrit comme une «aventure sociale» et permet aux joueurs de se rencontrer, d’aventurer et de résoudre des mystères les uns avec les autres. Voici exactement ce que le co-fondateur et directeur créatif Jenova Chen avait à dire lors d’une récente interview avec MCV:

… Mais notre jeu [Sky: Children of the Light] fonctionne sur iPad, sur PC, il fonctionnera sur console à l’avenir. … À l’avenir, il va traverser toutes les plateformes. Et que vous ayez PlayStation ou Switch, nous prendrons en charge le crossplay.

Donc, pour que ce soit clair, le développeur semble indiquer que le jeu sera publié sur toutes les plateformes à l’avenir et prendra en charge le jeu croisé, quel que soit le système sur lequel vous jouez.

Ce même développeur a déjà travaillé sur Fleur et l’a sorti en 2009, donc ce serait bien de voir un de ses titres enfin faire son chemin vers le Switch. Si nous entendons une annonce officielle, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Jetez un œil à la bande-annonce de Sky: Children of the Light ci-dessus et dites-nous dans les commentaires si vous seriez intéressé à voir ce jeu sorti sur le Switch.

.