Journey To The Savage Planet obtient très rapidement un DLC Hot Garbage sur PC et Xbox One

Journey to the Savage Planet s’agrandit bientôt avec le nouveau DLC Hot Garbage. L’extension de 8 $ verra les joueurs chargés d’explorer une nouvelle zone, et ils pourront débloquer de nouvelles améliorations et combattre de nouveaux ennemis féroces.

L’extension arrivera aux versions Xbox One et PC du jeu le 15 avril, tandis qu’une date de sortie PS4 n’a pas encore été annoncée. Ce n’est que six jours après l’arrivée du jeu sur Xbox Game Pass, que les nouveaux joueurs pourront étendre leur jeu.

La bande-annonce de Hot Garbage présente les nouveaux outils de l’extension, y compris un jetpack, un déshocker toxique et des bottes sous-marines. Le jetpack et les bottes, en particulier, auront un impact sur la façon dont vous explorez le monde, et il semble que cette nouvelle zone aura des portails que le joueur peut traverser.

Il semble également que Kindred Aerospace, la société derrière votre expédition, enverra un nouveau robot ennemi après vous dans l’extension.

Journey to the Savage planet a obtenu un 7/10 dans la critique de GameSpot en janvier. “Journey to the Savage Planet emprunte de nombreux éléments familiers à d’autres jeux”, a écrit le critique Richard Wakeling, “mais il le fait d’une manière insouciante qui le distingue des autres jeux d’exploration de science-fiction, en optant pour un style de jeu relaxant qui est informé par sa planète unique et vivante et sa conception très ciblée. “

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.