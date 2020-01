Journey To The Savage Planet: The Kotaku Review

Nous obtenons beaucoup de jeux vidéo amusants. Nous obtenons beaucoup de jeux étranges. Mais les jeux vidéo farfelus sont rares. Journey To The Savage Planet, un nouveau jeu de tir à la première personne de science-fiction, est, malgré certains défauts, merveilleusement loufoque.

Dans ce jeu, vous ne frappez pas les ennemis. Vous les giflez, avec un son thwack comique. Les oiseaux exotiques pètent du carbone. Vous lancez de la glu violette sur des grenouilles géantes. Toute cette folie fait que Journey To The Savage Planet ressemble moins à Star Wars ou Mass Effect et plus à un film de science-fiction rétro campy qui aurait été riffé. Et comme ces films, Savage Planet se sent parfois comme un désordre avec des bugs ennuyeux et une histoire qui ne va jamais vraiment nulle part.

Journey To The Savage Planet est un jeu d’exploration, d’aventure et de résolution de casse-tête qui comprend juste de l’artisanat et du tir. La configuration est simple. Vous êtes un explorateur envoyé sur une planète luxuriante appelée AR-Y 26 par la folle compagnie spatiale Kindred Aerospace. Votre mission est d’étudier la planète et toutes ses créatures, plantes, grottes et rivières. Kindred se vante d’être la quatrième meilleure société d’exploration intergalactique, ce qui signifie qu’elle n’a pas beaucoup d’argent. Vous êtes envoyé sur cette étrange planète avec rien d’autre qu’une combinaison spatiale, une imprimante 3D, un assistant AI et un navire sans carburant pour un voyage de retour. Bonne chance!

Démarrer le joueur avec pratiquement rien sert à deux fins. Il établit que votre entreprise est gourmande et incompétente, ce qui est un thème courant tout au long du jeu. Il crée également la boucle principale du jeu. Les joueurs explorent le monde, récupèrent des matériaux comme le carbone, retournent à leur vaisseau, utilisent l’imprimante 3D pour construire une arme, améliorent les combinaisons, de nouveaux gadgets et d’autres éléments d’équipement, puis sortent et explorent encore plus. Le but est de sonder la planète, de trouver du carburant et de partir.

AR-Y 26 est divisé en quelques biomes, chacun composé de zones plus petites. Chaque section de la planète contient différentes créatures, vie végétale et lieux à explorer. Vous explorerez des grottes enneigées remplies d’oiseaux mignons et moelleux, de grandes zones désertiques où errent des lézards extraterrestres dangereux et même d’étranges îles flottantes faites de roches et de boue. En explorant, vous rencontrerez des animaux et des plantes étranges. Ce n’est pas un processus pacifique.

Dans la fiction de ce jeu, personne ne se soucie de la planète ou de sa vie. L’explorateur que vous jouez est un protagoniste sans voix qui endommage de façon imprudente des artefacts anciens, tue des centaines de créatures innocentes et dociles et qui attrape tout ce qui n’est pas cloué. Tout cela dans le but d’être payé et de partir. Kindred est clairement plus investi dans l’extraction des ressources de cette planète que dans le traitement avec le respect qu’elle mérite. Dès que vous quittez votre vaisseau spatial, vous obtenez un trophée appelé “Colonizer”. Donc, oui, vous n’êtes pas une force de bien. Alors que le jeu fait beaucoup de blagues sur ce thème et que la fin essaie de le marteler un peu plus, l’ambiance farfelue et amusante de Savage Planet distrait de la partie la plus sombre de l’histoire, qui ne devient jamais beaucoup plus qu’un détail d’arrière-plan .

Le jeu n’a pas de profondeur narrative, mais il est visuellement saisissant et amusant même s’il est rempli de beaucoup de … euh..goo …

Aimez-vous voir goo dans vos jeux vidéo? Si tout va bien, vous le faites, parce que Savage Planet regorge de goo extraterrestre. Beaucoup de systèmes dans le jeu impliquent des goos de différentes couleurs. Les gousses de goo orange sont cachées autour de la planète. Les écraser sur votre visage vous récompense avec plus de santé et d’endurance. La boue violette peut être collectée et lancée sur les ennemis pour les coller au sol, ce qui facilite leur tir. Les ennemis s’ouvrent lorsqu’ils sont tués, dynamitant la zone avec de la boue. Les choses deviennent grossières mais d’une manière caricaturale et colorée. Ce raz-de-marée de néon gluant met également en évidence à quoi ressemble la planète Savage. Presque chaque biome a une palette distincte de couleurs criardes comme une couverture d’un vieux roman de science-fiction. Les créatures sont couvertes de peau rose, vert lime et violet. Les montagnes sont de différentes nuances de rouge et de jaune. Tout est si beau et dégoûtant, mais dans le bon sens.

RETOUR DE LA BOITE Citation

“Ils auraient dû envoyer un poète et des serviettes en papier supplémentaires.”

Type de jeu

FPS Space Adventure

Aimé

Couleurs vibrantes, balancement du grappin, créatures étranges, ton idiot, publicités en direct

N’a pas aimé

Le récit semble sous-développé, des bugs ennuyeux

Plateformes

PlayStation 4 (joué), Xbox One, PC

Date de sortie

28 janvier 2020

J’ai le plus apprécié ce jeu lorsque j’explorais son magnifique monde rempli de glu. Mais pas au début. Les heures de départ sont toutes consacrées à la capacité de double saut et de lutte. Vous commencez donc par vous promener, en voyant toutes ces choses cool juste hors de votre portée. Ensuite, vous obtenez un jetpack et un grappin à plasma et soudain, ça va tellement mieux. Vous pouvez vous balancer comme Spider-Man. Avec un peu de pratique et plus d’améliorations, j’ai pu me déplacer sur de grandes parties de la planète en quelques secondes. C’était génial.

Le combat ne fonctionne pas aussi bien que la mécanique de traversée. C’est trop simple. Vous passez la plupart des rencontres de combat à tirer sur des ennemis sans avoir à élaborer de stratégie. Certains ennemis ultérieurs ont une armure dont vous devez vous débarrasser avec de la pâte acide, mais le combat n’est jamais aussi excitant que de se déplacer. La prise de vue devient plus agréable lorsque le jeu crée des zones sympas qui mélangent la prise de vue et la traversée. Un combat de boss vers la fin m’a fait zipper, éclater des ennemis et zoomer sur différentes plates-formes dans un ballet de mort et de boue.

Même avec un patch du premier jour, le jeu se brise parfois. Il s’avère que le pire de cette planète n’est pas les grenouilles géantes qui vous claquent ou les lézards tigres étranges qui se déplacent rapidement. Non, la pire chose que vous rencontrerez sur la planète sauvage est les bugs. Bugs de jeux vidéo. Les ennemis cessaient parfois de bouger et ne subissaient pas de dégâts. Une fois, un indicateur de dommage s’est ouvert et ne s’est jamais éteint, jusqu’à ce que je redémarre complètement le jeu. Je ne pouvais pas utiliser mon scanner sur un type d’ennemi volant. Le plus ennuyeux de tous, certains points faibles ennemis ne subiraient pas de dégâts lorsque je les tirerais. Aucun de ces problèmes ne brise le jeu ou n’a ruiné ma jouissance de Savage Planet, mais ils ont fait en sorte que le tout soit flasque et inachevé. Si vous lisez ceci quelques mois après la sortie du jeu, j’espère que ces bugs ont été éliminés.

Je suis un aspirant pour un bon clip en direct dans un jeu vidéo et Savage Planet en a beaucoup. Tout au long du jeu, lorsque vous atteignez vos objectifs et améliorez votre équipement, vous revenez à votre vaisseau. Son intérieur est bloqué avec des écrans de télévision. Chaque fois que vous revenez, ils diffusent de fausses publicités pour divers produits et services. Toutes ces annonces sont en direct ou utilisent des segments en direct. Il y a un spectacle pour enfants étrange avec une marionnette dérangeante. Ou mon préféré, un hamburger dégoûtant qui semble être dirigé par un criminel avec une mauvaise hygiène. Ils sont tous incroyables et je les aime.

Certains des clips live-action comprennent des éléments CGI étranges.

En plus de regarder des vidéos étranges, votre port d’attache est l’endroit où une grande partie de l’histoire se passe dans Savage Planet. Vous recevez parfois des messages du PDG de Kindred, qui dépeint une image que votre mission est spéciale et pas entièrement légale. Vous recevez également des e-mails, qui aident à élargir l’univers de Savage Planet et expliquent pourquoi quelqu’un accepterait même un travail comme celui-ci. Il s’avère que la Terre est foutue et que tout le monde est endetté.

Lorsque vous mourrez, vous reviendrez sur votre base d’origine. Dans la fiction du jeu, vous êtes simplement cloné et revivez. De plus, dans une version sombre de la réapparition de jeux vidéo, vous pouvez retrouver votre cadavre dans le monde du jeu. Vous pouvez même le scanner ou l’enterrer. Cela laissera un petit marqueur, avec un nombre indiquant de quelle mort il s’agit, de sorte que lorsque vous revenez pour ré-explorer des parties de la planète, vous risquez de tomber sur un marqueur et de vous rappeler “Oh oui, c’est quand j’ai raté un saut et a chuté à ma mort. “

Après 12 heures d’exploration, de tir, de saut et parfois de mort, j’ai terminé Savage Planet. La fin semble sortir de nulle part alors que l’histoire essaie de devenir beaucoup plus grande et plus complexe dans ses dernières heures. Si vous terminez votre mission avant de partir, vous obtenez un indice sur ce qui pourrait être une suite ou peut-être un DLC. Même si je n’aimais pas particulièrement la fin, j’ai aimé quand elle est arrivée. Vous pouvez facilement battre Savage Planet en environ 10 heures. J’ai pris plus de temps parce que je me suis mis à tourner autour de la planète et à trouver des secrets. Mais même 12 heures sont agréables par rapport aux jeux qui demandent 100 heures de votre temps. Celles-ci peuvent être amusantes, mais je suis heureux d’avoir plus de jeux que je peux battre en un week-end.

Avec son humour et ses couleurs loufoques, sa longueur plus courte et sa concentration sur l’aventure et l’exploration, Journey To The Savage Planet me rappelle les jeux que nous avons utilisés pour revenir tout le temps à l’ère de la PS2. Cela ressemble à l’un de ces jeux que j’ai loués et auxquels j’ai joué sans arrêt pendant le week-end, trouver tous les secrets et le battre aux premières heures du lundi matin.

Il est malheureux que Savage Planet souffre de quelques bugs ennuyeux et je souhaite que l’histoire se soit transformée en quelque chose de plus significatif ou intéressant. J’ai encore eu du plaisir à jouer. Je veux plus de jeux comme celui-ci en 2020: des jeux qui ne sont pas axés sur la vente d’un laissez-passer de combat ou sur des épopées de 200 heures, un jeu qui sait qu’il est loufoque et qui embrasse cela et permet au joueur de s’amuser dans le monde. En 2020, j’ai besoin de sourire davantage et Savage Planet m’a fait du bien, même si j’étais couvert de glu.

