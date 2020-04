Jours passés pour PS5? Bend Studio partage de nouvelles offres d’emploi – VIDEO

Passez en revue le chemin bien balisé de la playstation 4 est de connaître l’intéressant catalogue d’exclusivités et de jeux qu’il a eu au fil des ans. Nous avons eu l’occasion d’essayer toutes sortes d’aventures et, parmi elles, profitez de la grande présence de Days Gone qui, bien que n’ayant pas le même succès que les autres exclusivités, a reçu des éloges.

Telle a été sa réception, qu’il ne serait pas surprenant que l’entreprise envisage l’arrivée de un nouveau Days Gone pour PlayStation 5. Une idée qui devient un peu plus réelle avec l’arrivée de nouvelles offres d’emploi par l’entreprise et qui semble pointer vers cette belle fin, même si bien sûr, c’est une rumeur que, pour le moment, il faut attendre une confirmation.

Jours passés | Bend Studios

Mais si nous regardons le Offres d’emploiNous constatons que Bend Studio recherche de nouvelles personnes pour son équipe. On y voit une position dans laquelle il est nécessaire d’avoir connaître le fonctionnement audio 3D, étant l’une des principales caractéristiques de la nouvelle console. Et l’une des fonctions que, bien que légèrement, il avait déjà Days Gone.

Malheureusement, nous attendons toujours de savoir si la société prévoit enfin d’apporter un titre intéressant plein de grands dangers à la PlayStation 5. Bien qu’en l’absence de confirmation de Bend Studio ou de Sony, nous devrons continuer d’attendre et continuer à profiter de Days Gone sur PlayStation 4.