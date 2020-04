Juan Gimnez décède à 76 ans des suites d’un coronavirus, vétéran de la bande dessinée, du cinéma et des jeux vidéo

Son héritage va du film Heavy Metal à La caste des métabarons, en passant par des couvertures de jeux vidéo mythiques.

L’illustrateurJuan GimnezIl est décédé cette semaine où il est venu au monde, dans sa ville natale de Mendoza en Argentine. Victime du virus COVID-19, cet artiste laisse derrière luiune œuvre toujours liée au monde cmic, de courts métrages et de longs métrages, et deles jeux vidéo, avec certaines des couvertures les plus reconnaissables del’âge d’or du logiciel espagnol.

À 76 ans, l’artiste argentin a quitté son domicile en Espagne et est retourné sur ses terres, où il a développé des symptômes de coronavirus. Toujours imaginatif, Juan Gimnez est connu pour des œuvres commeÉtoile Noire, à partir de 1979, ouLa caste de Metabaron, série qui a commencé en 1992 avecAlejandro Jodorowski en tant que scénariste, et dont l’influence transcende les frontières et les langues, comme le montre la réponse de leurs homologues étrangers.

Son crayon a également illustrécertaines des œuvres les plus marquantesdes années 80 et 90, commeHeavy metal, le film culte de 1981 pour lequel il a conçu l’un de ses segments, ouLe chevalier dragon, Le travail de Fernando Colomo en 1985 pour lequel il a conçu certains de ses costumes, selon Cinemana, et qui avait des personnages tels que Miguel Bos et Harvey Keitel, bien que cela ne la sauvera pas au box-office.

Juan Gimnez a également eu ses petits conseilsdans les jeux vidéo à l’âge d’orde logiciels espagnols, avec les couvertures des jeuxSoleil noiryZone Mutan, par Opera Soft, et parCasanova, par Iber Software. Une icône de l’illustration qui a remporté le prix Yellow Kid du meilleur artiste étranger en 1990, et la Bulle d’Or française en 1994, dont l’œuvre durera au fil des années.

