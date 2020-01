Junichi Masuda demande de profiter de son anniversaire sans répondre aux questions du DLC Pokemon

2020 vient de commencer, mais les fans de Pokemon n’ont pas abandonné Junichi Masuda, le directeur de Pokemon.

Après une année de division au sein de la communauté Pokemon avec des décisions prises pour la direction de Sword and Shield, la société Pokemon a récemment annoncé que les jeux de génération 8 recevront des DLC plus tard cette année et la réponse a également été mitigée.

L’anniversaire de Masuda survient quelques jours seulement après cette annonce et parmi les vœux des fans de Pokemon sur Twitter, des fans souhaitaient également une explication pour Game Freak et la société Pokemon qui se sont aventurés dans des DLC payants. Voici la réponse que Masuda a donnée à un tweet d’une traduction effectuée par GoNintendo.

Ventilateur: Veuillez donner un mot sur la suppression de l’ancien Pokémon pour gagner de l’argent au DLC.

Junichi Masuda: C’est un jour férié aujourd’hui et un anniversaire, tu peux me laisser me détendre?

Ventilateur: Je le ferais plus tard

Il semble qu’il ne puisse pas faire une pause dans la colère et la frustration d’Internet. Que pensez-vous de la demande de pause de Masuda? Faites le nous savoir dans les commentaires.

