Jurassic World 3 a enfin un titre, la production commence

Le troisième volet de la série de films Jurassic World a officiellement commencé sa production et pour célébrer, nous savons maintenant comment il s’appellera: Jurassic World: Dominion. Le tournage a commencé le 24 février, et dans un tweet, le réalisateur Colin Trevorrow l’a révélé avec le titre officiel du prochain film, qui sortira le 11 juin 2021. Découvrez la production du premier jour ci-dessous.

La photo a été prise par Doane Gregory, et Trevorrow a expliqué plus tard que d’autres images seraient révélées sur son compte Instagram à l’avenir. Le réalisateur a également révélé l’un des modèles d’un dino dans le film à venir, et bien sûr, c’est un bébé – car Internet aime les bébés en ce moment, tant qu’ils ne sont pas humains.

Jake Johnson et Omar Sy rejoindront le dernier film, reprenant tous les deux leurs rôles dans Jurassic World 2015. Mais les retrouvailles ne s’arrêtent pas là. Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum de Jurassic Park reprendront également leurs rôles dans le dernier film d’action sur les dinosaures. Après avoir réalisé Jurassic World, Trevorrow revient au fauteuil du réalisateur pour le troisième opus après J.A. Bayona a dirigé le royaume déchu.

Bien que le film ne soit pas très connu, il est sûr de dire que les humains vont fuir les dinosaures. Cependant, Trevorrow a parlé un peu du film à venir il y a quelques années, et à bien des égards, il semble que cette série revienne à ses racines.

“Si je pouvais contextualiser chaque film, je dirais que Jurassic World était une aventure d’action, Fallen Kingdom est une sorte de film d’horreur à suspense, et Jurassic World 3 sera un thriller scientifique de la même manière que Jurassic Park”, a déclaré Trevorrow dans une interview avec Entertainment Weekly en 2018.

L’une des meilleures choses à sortir de la nouvelle série Jurassic World est le court métrage “Battle at Big Rock”, qui se déroule dans le sillage de Jurassic World: Fallen Kingdom, où des dinosaures se sont échappés du parc et ont fait leur chemin dans le vrai monde. Et ils font ce que les dinosaures font le mieux: attaquer les gens. De plus, une série animée Netflix intitulée Jurassic Park: Camp Cretaceous se dirigera vers le service de streaming au cours de cette année. L’émission suit un groupe d’adolescents qui fuient les dinosaures, et la série est une collaboration Dreamworks / Netflix, qui vous a également apporté Trollhunters, Voltron: Legendary Defender, She-Ra et les princesses du pouvoir.