Jurassic World 3 ramène Jake Johnson et Omar Sy

En septembre, nous avons appris que les stars originales de Jurassic Park, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill, feraient leur apparition dans le prochain film de Jurassic World 3. Il s’avère que Jake Johnson et Omar Sy de Jurassic World (2015) feront également leur apparition dans Jurassic World 3, faisant du film une véritable fête de retrouvailles à travers la franchise. Si vous vous souvenez, Jake Johnson a joué le rôle de Lowery Cruthers, un opérateur de salle de contrôle sarcastique, et Omar Sy a joué le rôle de Barry Sembene, un entraîneur de vélociraptor. La dernière fois que nous les avons vus, Lowery et Barry sont sortis vivants de l’île de Jurassic Park.

Johnson a déjà déclaré qu’il était déçu que Lowery ne soit pas revenu dans Fallen Kingdom et qu’il souhaitait également explorer davantage la chimie naissante de Lowery avec le personnage de Lauren Lapkus, Vivian. Johnson a également donné quelques réflexions sur la façon dont Lowery pourrait changer après les événements de Jurassic World, déclarant: “Nous parlions de Lowery est un gars différent à cause de ce qu’il a traversé dans le premier film. Comme s’il avait une énorme queue de cheval maintenant. Je dit qu’il a des tatouages ​​sur les manches. Le traumatisme de voir une attaque de dinosaure l’a vraiment dérangé. Je pensais que nous pourrions nous amuser. “

Dans tous les cas, nous devrons attendre le 11 juin 2021 pour voir si l’une de ces idées se concrétise dans Jurassic World 3. Le réalisateur Colin Trevorrow, bien que très transparent sur le casting, reste très discret sur l’intrigue.

