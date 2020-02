Jurassic World 3 – Voici notre premier aperçu d’un bébé dinosaure dans le prochain film

Jurassic World 3 arrive, avec le réalisateur Colin Trevorrow (qui a dirigé le premier Jurassic World) de retour. Le film doit sortir le 11 juin 2021, et selon Twitter de Trevorrow, les travaux ont commencé sur l’animatronique qui sera utilisée dans le film.

Le tweet montre un bébé dinosaure avec deux cornes – il ressemble à un tricératops en développement, mais nous ne sommes pas des experts en dinosaures. Ce n’est pas du Baby Yoda, mais c’est quand même assez mignon.

Dans un tweet ultérieur, Trevorrow a crédité John Nolan Studios pour le modèle de bébé dinosaure.

Le réalisateur, qui a été licencié de Star Wars Episode IX avant que sa version puisse entrer en production, a répondu en plaisantant à un utilisateur de Twitter lui demandant s’il donnerait à ses dinosaures des sabres laser avec l’image suivante.

Jurassic World 3 devrait sortir le 11 juin 2021. Sam Neill et Laura Dern reviendront dans la franchise après une longue absence, et le réalisateur Colin Trevorrow a précédemment déclaré qu’il serait plus proche du Jurassic Park original dans le ton que ses suites . Plusieurs personnages secondaires du premier film Jurassic World sont également de retour. Bryce Dallas-Howard et Chris Pratt reviendront également pour le nouveau film.

En septembre 2019, Trevorrow a sorti un court métrage dans l’univers de Jurassic World, Battle at Big Rock, qui a généralement été bien accueilli.

Pourquoi Persona 5 Royal devrait valoir la peine? TimeTop lance de nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – du 16 au 22 février 202011 fois Futurama prédit le futur nouvel opérateur de Rainbow Six Siege est fondamentalement Kool-Aid ManDestiny 2: Xur A une armure exotique cette semaine qui est complètement cassée Wolcen: Lords of Mayhem – Lancement de la bande-annonce de gameplay Star Trek: Picard Épisode 4 “Absolute Candor” Breakdown & Easter Eggs5 nouveaux titres à venir dans les stades – GS News UpdateSonic The Hedgehog Spoiler Review, Easter Eggs, & Mid- Découvrez la version Beta7 fermée de Bleeding Edge, Big Ways State of Decay 2: Juggernaut Edition améliore les nouvelles versions de jeux vidéo GameTop sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Jurassic World: Fallen Kingdom Review