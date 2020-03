Jusqu’à 27 jeux PC gratuits pour rester à la maison et jouer pour une bonne saison

GOG souhaite que les mesures de confinement des coronavirus soient plus supportables par les joueurs.

Akalabeth est un RPG des années 80, père de la mythique saga Ultima.

La crise des coronavirus a incité de nombreux pays à adopter des mesures de confinement, demandant aux citoyens de rester chez eux pour éviter la contagion. Face à la crise économique et à la nature choquante de cette situation, il y a quelques jours à peine, des dizaines de studios de développement ont décidé de proposer plusieurs jeux gratuits afin de rendre les prochaines semaines plus supportables, et la boutique GOG a également rejoint cette initiative.

Jusqu’à 27 jeux gratuits, pour la plupart rétro, ils sont disponibles en téléchargement gratuit sous le slogan “Restez à la maison et profitez de certains jeux”. Dans la liste, nous trouvons des reliques comme Akalabeth: World of Doom, une aventure RPG développée par Richard Garriott dans les années 80 qui est le père de la légendaire série Ultima.

Les soldes de printemps sont disponibles via GOG jusqu’au 30 mars.

Ce sont principalement des jeux rétro, avec des reliques comme Akalabeth: World of DoomVous pouvez également trouver l’aventure d’horreur CAYNE, situé dans l’univers du remarquable STASIS, qui mise sur la perspective isométrique, ou du jeu de tir classique Shadow Warrior Classic Complete, qui, il y a quelques années, renaissait avec de nouveaux versements qui ont conquis les fans de l’action la plus brutale.

La liste peut sembler petite, car la plupart d’entre eux sont des jeux très anciens, mais il est apprécié que l’industrie du jeu vidéo continue de tourner pour minimiser les souffrances causées par le virus coronavirus. En plus de ces jeux gratuits, la vente de printemps de GOG a récemment démarré avec de nombreuses remises sur plus de 2500 jeux jusqu’au 30 mars. Il y a tellement d’options à choisir, que chez 3DJuegos, nous avons créé notre propre liste, avec 20 jeux PC que vous pouvez acheter pour moins de 5 euros.

