Just Dance Unlimited, gratuit pendant tout un mois sur Just Dance 2020

Actuellement, de nombreuses personnes dans le monde sont confinées chez elles en raison de la pandémie de COVID-19. C’est pourquoi, dans le monde des jeux vidéo, ils ont été lancés diverses initiatives, à la fois par les utilisateurs eux-mêmes (voir comment ils ont remplacé leurs événements importants!) et par les développeurs de jeux vidéo tels que Ubisoft, qui a utilisé son célèbre titre de danse Just Dance 2020 pour encourager leurs joueurs à faire de l’exercice depuis chez eux, avec une initiative intitulée #JustDanceAtHome.

Just Dance 2020 donne un mois d’abonnement au service Just Dance Unlimited

Le 7 avril 2020, Ubisoft a annoncé que offrir un mois de Just Dance Unlimited, un service d’abonnement qui donne accès à plus de 500 chorégraphies, à tous les joueurs qui ont le titre Just Dance 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ou Stadia. Pour obtenir le mois gratuit, il vous suffit d’accéder au titre, où vous recevrez la notification que vous pouvez déjà profiter du service d’abonnement. Il convient de noter que tous les utilisateurs qui avaient déjà le service la validité de votre abonnement sera prolongée d’un mois, à l’exception des versions Stadia et PlayStation 4. De plus, une fois que vous disposez du service d’abonnement, vous pouvez l’utiliser dans les jeux précédents de la série.

Préparez-vous à de sérieuses batailles de danse! Accédez à plus de 500 chansons gratuitement pendant un mois avec Just Dance Unlimited sur # JustDance2020. #JustDanceAtHome 😍

– Just Dance 2020 (@justdancegame) 7 avril 2020

Avec cette initiative, Ubisoft espère que les adultes et les enfants pourront faire de l’exercice à la maison et de la manière la plus agréable possible, avec des danses allant des routines légères aux chorégraphies extrêmes ou à l’aérobic. D’autre part, le développeur de jeux vidéo a encouragé ses followers à partager leurs sessions de danse sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #JustDanceAtHome.

Si vous n’avez toujours pas le titre Just Dance 2020, vous pouvez l’acheter un peu plus de 20 euros grâce aux offres de printemps du Nintendo eShop, disponibles jusqu’au 19 avril 2020. Que pensez-vous de l’initiative Ubisoft #JustDanceAtHome? Allez-vous utiliser le mois gratuit Just Dance Unlimited?

