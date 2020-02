Juste dans la nostalgie! Activision lancera plus de remasterisation en 2020

Ces dernières années, Activision a gâté les nostalgiques avec des sorties comme Crash Bandicoot N. Sane Trilogy; Spyro Reignited Trilogy et Crash Team Racing: Nitro Fueled. Ce qui plaira à beaucoup, c’est de savoir que l’entreprise ne prévoit pas de s’arrêter et qu’elle prépare plus de remasterisation d’ici 2020.

Selon GameSpot, lors d’un récent appel aux investisseurs, Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a confirmé que nous devrions nous attendre à ce que d’autres remasterisations soient annoncées cette année. Malheureusement, le directeur n’a pas partagé plus de détails sur ce qu’il prévoit, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre.

N’oubliez pas que ce n’est pas la première fois qu’Activision déclare quelque chose comme ça. En février 2018, la société a fait un commentaire similaire dans un rapport financier qu’elle a soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Dans ce document, il a déclaré que parmi ses plans, il était de remasteriser plus de jeux et des mois après avoir confirmé la collection remasterisée Spyro.

Comme si cela ne suffisait pas, en août 2019, le distributeur a indiqué qu’il était satisfait de la performance du retour de Crash et Spyro. C’est pourquoi il a laissé la porte ouverte à la possibilité de les revoir dans de nouvelles livraisons. Il a également noté que les fans devraient être conscients de la remasterisation d’autres franchises.

«Nous avons vu d’excellents résultats de remasterisation de Crash, Spyro; Des jeux modernisés incroyables pour les plateformes actuelles. La réponse des joueurs a été fantastique; [N. Sane Trilogy] vendu à plus de 10 millions d’exemplaires (…) Au-delà du remastering, il y a l’opportunité d’innover et de penser à des contenus complètement nouveaux au sein de ces franchises. De nombreuses opportunités de croissance pour Activision basées sur ces franchises (…) Restez à l’écoute pour les futures annonces de remasterisation d’autres franchises », a-t-il déclaré.

