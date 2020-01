Kagawa révise le projet de loi limitant le temps de jeu des jeux vidéo pour les enfants

Il y a quelques semaines, les législateurs de la préfecture de Kagawa réfléchissaient à une loi pour restreindre le temps que les enfants pouvaient jouer aux jeux vidéo.

La loi controversée, si elle était adoptée, imposerait une limite de jeu d’une heure en semaine et de 90 minutes le week-end et les jours fériés aux 17 ans et moins.

Quelques modifications ont été apportées au projet de loi avant qu’il ne soit présenté à l’assemblée de la préfecture en février 2020. Par exemple, le champ d’application de la loi comprendrait également les jeux vidéo sur smartphones et appareils intelligents, et pas seulement les consoles de jeux vidéo comme Nintendo Switch.

Le libellé du projet de loi obligeait auparavant tout le monde dans la préfecture à le suivre strictement, ce qui signifiait que les parents devaient le faire respecter à la maison. Mais maintenant, le libellé a été modifié, suggérant que la loi n’est «qu’une norme / base» et que tout le monde devrait «essayer de la suivre» autant que possible.

