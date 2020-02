Kakarot est un succès avec plus de 1,5 million d’exemplaires vendus au cours de sa première semaine

Le RPG CyberConnect2 commence avec des figures astronomiques sur PC, PS4 et Xbox One.

Dragon Ball Z: KakarotC’est le retour deGoku, Vegeta, Bulma, Gohanet bien d’autres au genre RPG. Ce titre deCyberConnect2Ce fut un voyage dans la nostalgie des fans de mangas et d’animés deAkira Toriyamaet leur a fait revivre les moments qui ont jadis marqué leur histoire.

Dragon Ball Z: Kakarot a vendu 1,5 million d’exemplaires au cours de sa première semaine sur le marchéVotre réussitefait que Dragon Ball FighterZ surperforme rapidement ses ventes, son prédécesseur, au Royaume-Uni si l’on compare la première des deux jeux. Cependant, Goku continue de récolter des succès, carBandai Namco a annoncéque Dragon Ball Z: Kakarot a vendu 1,5 million d’exemplaires au cours de sa première semaine sur le marché. Au sein de ces ventes se trouvent toutes ses plateformes:PlayStation 4, Xbox One et PC.

Mais ce n’est pas le seul titre qui marque un jalon dans les ventes de nos jours, car récemment nous avons parlé de la proposition de Team Ninja, Nioh, jeu qui déjàa atteint les 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Les aventures de Goku restent encore un peu loin d’atteindre les figures astronomiques deNioh. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la nouvelle proposition RPG du travail de Toriyama et pourquoi elle est un succès dans les ventes, nous vous recommandons de lire notreDragon Ball Z: analyse de Kakarot.

