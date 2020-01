Kakarot lance une bande-annonce avant la sortie de vendredi

Par Stephany Nunneley,

Dragon Ball Z: Kakarot sort cette semaine, ce qui signifie qu’il est temps de regarder une bande-annonce de lancement.

La bande-annonce de lancement de Dragon Ball Z: Kakarot, affiché ci-dessous, vous donne un aperçu de certains segments pleins d’action, et Vegeta étant plutôt bavard.

Dans le cas où vous n’êtes pas au courant de votre histoire Dragon Ball Z, Goku, également connu sous le nom de Kakarot, est un Saiyan. Un extraterrestre envoyé sur Terre comme un bébé pour soumettre la planète entière, sa mémoire a été altérée afin qu’il grandisse à la place en tant que plus grand défenseur de la Terre.

Kakarot raconte l’histoire de Goku depuis l’arrivée de son frère Raditz sur terre jusqu’à la bataille finale contre Buu. Il vous offre également la possibilité de jouer en tant que vos personnages préférés et de devenir un héros.

Si vous êtes intéressé par le jeu, nous avons posté une vidéo précédente qui passe en revue les différentes mécaniques de progression des personnages. Il comprend un aperçu de la façon dont manger peut augmenter vos statistiques; comment collecter et dépenser des Z-Orbes et des D-Médailles peut débloquer de puissantes compétences; comment la collecte et l’organisation des emblèmes des âmes peuvent pousser votre force «vers de nouveaux sommets», et plus encore.

Et une autre vidéo montre comment vous vivrez en tant que Goku dans le jeu en vous entraînant, en mangeant et en pêchant.

Le jeu sort ce vendredi 17 janvier pour PC, PS4 et Xbox One. Si vous voulez avoir une meilleure idée de ce à quoi vous attendre, faites une lecture pratique.

