Kakarot n’est pas le RPG que j’espérais

Capture d’écran: Bandai Namco (Dragon Ball Z: Kakarot)

J’ai joué à Dragon Ball Z: Kakarot pendant cinq heures jusqu’à présent, et il semble que ce soit un jeu de combat et un générateur de quêtes de récupération. Généralement, c’est une refonte du matériel source que presque tous ceux qui seront intéressés par le jeu auront vu une demi-douzaine de façons différentes.

Trudging au début de ce jeu a l’impression de trouver une pile de mangas Dragon Ball Z dans une benne à ordures et d’être vraiment excité et de les ramener à la maison, puis de se rendre compte qu’ils sont tous déchirés et que les pages sont tachées et collées ensemble et sentent la moisissure. Les jetez-vous? Essayez de les nettoyer? Les mettre dans une boîte au fond d’un placard, puis les oublier jusqu’à ce qu’il soit temps de bouger à nouveau?

Une petite partie de moi regarde à travers le tas de traditions et de nostalgie de Dragon Ball Z assemblées à Kakarot avec la fascination morbide d’un enfant de 10 ans qui a regardé Gohan et Krillin travailler sur Fake Namek pendant des mois, attendant avec impatience la prochaine série de doublages épisodes pour enfin tomber. Le reste de moi est furieux que je regarde Goku épargner la vie de Vegeta juste pour qu’il puisse massacrer encore plus d’innocents comme si j’étais piégé dans l’anime Groundhog Day.

Kakarot sort aujourd’hui sur Xbox One, PS4 et PC. En jouant, je me suis senti à divers moments intrigué, peu impressionné et désespérément vaincu. Mais plus que tout, j’ai été choqué de voir à quel point la transition de la série vers un RPG à part entière semble agressive. Les jeux Dragon Ball Z ont des éléments RPG-lite depuis des années, y compris des créateurs de personnages, des progressions de niveau et de vastes inventaires d’équipement à gérer. Kakarot n’est pas tellement une transformation de ces idées en quelque chose comme Dragon Quest avec Goku. Cela ressemble plus à la dernière itération sans but de l’expérience de pensée cynique “combien de fois les joueurs paieront-ils pour revivre leur anime préféré de l’enfance?”

Kakarot commence avec Goku et son fils en promenade matinale dans les bois. Après que Goku ait terminé un court combat d’entraînement à l’image contre Piccolo pendant sa méditation, le jeu passe d’un combat d’action en temps réel 3D à une petite zone ouverte où il peut courir. Des espaces comme ceux-ci où Goku (ou tout autre personnage que le joueur contrôle) peuvent explorer, collecter de la nourriture et des objets, et même se battre avec d’autres ennemis, sont au cœur de ce qui est censé donner à Kakarot l’impression d’être un RPG. Plutôt que de passer de la cinématique au combat et de revenir à la cinématique comme dans les jeux précédents, cette errance offre des opportunités de moudre, de faire des quêtes secondaires et d’expérimenter des choses comme la pêche et la cuisine.

Malheureusement, chacun de ces éléments est tellement bricolé que jouer à Kakarot n’a pas l’impression de vivre dans un endroit où les maisons peuvent rentrer dans des capsules et des roches orange ramènent les gens des morts autant que d’être un touriste dans un Dragon Ball Z pétillant parc d’attractions. Les personnages secondaires se cachent à chaque coin de rue, engageant parfois une conversation, rarement avec un objectif plus large à l’esprit, apparemment situés comme des salutations pour vous rappeler que vous êtes totalement dans l’univers de Dragon Ball Z et pas seulement dans une plaine herbeuse sursaturée. Voler comme Goku ne semble pas naturel, comme contrôler un hélicoptère à la place d’une personne, et une fine barrière invisible se tient entre les personnages et le sol à tout moment, donnant à tout le sentiment d’être une toile de fond de théâtre en bois dont les bords vous engloutissent parfois comme Goku ou qui que ce soit d’autre vous contrôlez les réprimandes pour sortir des limites.

Il y a des orbes à collecter, qui peuvent être utilisées pour améliorer les arbres de compétences utilisés pour déverrouiller et alimenter les ensembles de mouvements emblématiques des personnages. En pratique, les collectionner donne l’impression de jouer à l’imitation d’un mini-jeu Sonic. Des points lumineux autour de la carte indiquent des pommes, des appâts de pêche et d’autres détritus qui peuvent être collectés pour préparer des repas afin d’améliorer les statistiques. Il y a aussi des tableaux de communauté situés autour de la carte, qui affichent de petites matrices où vous pouvez placer des jetons de personnage qui sont acquis au fil de l’histoire. Les attributs innés et les synergies complémentaires de ces jetons confèrent des bonus comme de l’argent supplémentaire, des attaques plus puissantes dans un combat ou des améliorations aux statistiques de base. Les tableaux de communauté sont comme des organigrammes avec des autocollants brillants, et à la fin sont un mauvais substitut à un jeu de chiffres attaché à des relations de personnages et à des conversations secondaires. Ce n’est certainement pas le cas de Dragon Ball Persona.

Jusqu’à présent, le combat n’a pas été un point positif non plus. Il consiste principalement à écraser le bouton d’attaque, puis à suivre une technique, puis à bloquer et à esquiver jusqu’à la prochaine ouverture. Le mouvement a également la lourdeur résiduelle qui semble accompagner chaque tentative d’avoir des personnages capables de voler en 3D, mais sans la profondeur d’un jeu plus axé sur le combat comme Xenoverse pour compenser. Cela me donne presque envie que Kakarot soit au tour par tour pour me sauver de l’effort d’avoir à manœuvrer à travers ce qui ressemble autrement aux rythmes traditionnels d’une rencontre RPG consistant à attaquer, attaquer, guérir, bloquer, répéter.

Selon Famitsu, le chemin principal à travers Kakaort est un voyage d’environ 40 heures, ce nombre passant à 100 lorsque les quêtes secondaires, objets de collection et autres extras sont pris en considération. Il est possible que le meilleur de ce que le jeu ait à offrir se cache loin des sentiers battus des actes ultérieurs dans les Cell et Buu Sagas. Mais sur la base de ce que j’ai joué jusqu’à présent, je suis moins confiant en cela qu’avant de commencer.

.