Kamiya: appuyez sur Capcom pour faire Okami 2 ou Viewtiful Joe 3

Hideki Kamiya est l’un des créateurs les plus prolifiques de l’histoire des jeux vidéo au Japon et en sont la preuve les titres qu’il a réalisés, qui ont laissé leur marque dans l’industrie démontrant son talent et celui des équipes qu’il a dirigées. D’où le désir de voir un nouvel épisode de propriétés telles que Okami ou Viewtiful Joe, mais on sait que ces adresses IP appartiennent à Capcom et que Kamiya fait son truc dans PlatinumGames depuis des années, mais à un moment donné, les routes des deux sociétés pourraient se croiser.

Lors de sa présentation lors d’une conférence tenue à PAX East 2020, Hideki Kamiya a été interrogé sur les franchises d’antan dans lesquelles il travaillait et s’il allait leur remettre les mains au cas où l’occasion se serait présentée, notamment parce qu’il s’agit de des jeux qui ont été développés pendant son séjour chez Capcom, Clover Studio ou avec PlatinumGames mais les droits ont été laissés à d’autres sociétés. En ce sens, Kamiya a répondu: “Okami 2, Scalebound, Viewtiful Joe 3, Dante Vs Bayonetta, Devil May Cry 0, je veux créer tous ces jeux vidéo, mais veuillez envoyer des courriels à Capcom pour les réaliser.”

Bien que l’idée semble peu probable, rien ne se passe d’imaginer qu’à un moment donné, cela deviendrait réalité parce que Capcom et PlatinumGames vivent un grand moment. Capcom a retrouvé ses fans grâce au traitement qu’il a accordé à ses IP les plus importantes et PlatinumGames avec l’investissement récent de Tencent qui a assuré la stabilité de l’entreprise et le développement de nouveaux projets tels que BABYLON’S FALL, Project G.G. et d’autres qui arrivent.

