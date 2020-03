Kamiya avait peur de voir les zombies du remake de Resident Evil 2

Impressionner Hideki Kamiya ne devrait pas être simple et moins si c’est un projet qui prend une livraison dirigée par lui. Il est bien connu que la créatrice, aujourd’hui dans PlatinumGames, est passée au premier plan avec Resident Evil 2 en 1998 et quand on a appris qu’un remake de ce classique était en développement, on savait que ce ne serait pas un simple défi. Cependant, tout s’est bien passé et l’équipe de développement a fait un excellent travail en surprenant tout le monde, y compris Kamiya lui-même.

Lors d’une interview par Destructoid, Hideki Kamiya a été interrogé sur son expérience avec le remake de Resident Evil 2 et ce qu’il pensait au moment du travail effectué par l’équipe dirigée par Kazunori Kadoi. Selon le créateur, quand il a été confirmé que le projet était en cours de développement, il a rencontré Kazunori Kadoi pour parler du projet: “Il y a des vidéos de moi jouant quelque part, mais vous devez savoir que le directeur du remake de Resident Evil 2 est en fait un de mes amis. Nous étions des collègues, nous sommes allés boire après le travail, donc avant l’annonce du jeu, il m’a fait part de son intention de le refaire. Il m’a demandé si j’avais des recommandations ou des conseils, et j’ai dit “vous vous êtes le directeur. Vous décidez. C’était la dernière fois que nous en parlions avant le début du match. “

Le père de Resident Evil 2 avait peur de voir le dessin du zombie

Une fois que Resident Evil 2 Remake était sur le marché, Kamiya a eu l’occasion de l’essayer et, selon ses mots, a eu peur de voir le design des zombies, à tel point qu’il a pensé à un DLC avec une version moins effrayante pour ces personnages: ” après sa sortie, j’ai pensé, merde, c’est très effrayant! La prochaine fois que je le verrai, je demanderai “Pouvez-vous faire un DLC qui est un peu moins effrayant, peut-être avec des zombies mignons ou quelque chose?”

