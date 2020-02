Kamiya dit que le développement de Bayonetta 3 se déroule toujours bien

Si vous utilisez le moteur de recherche sur notre site Web pour trouver les dernières nouvelles concernant Bayonetta 3 pour Nintendo Switch, vous remarquerez que la raison de cet article a déjà été répétée à plusieurs reprises, en particulier au cours des derniers mois. Et il semble que interroger Platinum sur le développement du prochain titre de la sorcière d’Umbra est devenu une habitudequelque chose de logique alors les informations qui nous parviennent le font avec une pipette. Eh bien, à cette occasion, la personne en charge de communiquer les dernières nouvelles est redevenue la créatrice de la saga, Hideki Kamiya, dans une interview, à l’issue du prochain lancement du bundle du dixième anniversaire de Bayonetta et Vanquish pour PS4 et XBOX Un, publié dans le dernier numéro du magazine Famitsu (traduit par Ryokutya2089, via Siliconera):

Le développement de Bayonetta 3 se déroule sans heurts. En fait, il y a beaucoup d’informations cachées dans le teaser de l’annonce de 2017.

Les déclarations vont dans le même sens que celles qu’il a données il y a tout juste un mois et ne diffèrent pas trop de celles qui ont toujours quitté les bureaux Platinum. Pas de dates ni de nouvelles images. La seule nouveauté réside dans la référence à la vidéo de l’annonce du jeu et son exclusivité pour Nintendo Switch, qui a déjà plus de deux ans et que vous avez sûrement vu des centaines de fois. C’est un petit teaser et à partir duquel, en principe, il semble pouvoir obtenir peu d’informations, il peut donc s’agir d’un nouveau chariot de “sympathique” de Kamiya … ou pas!

Comme tu sais, Platinum Games est très d’actualité pour ce site “mystérieux” où il semble qu’il annoncera ses 4 prochains projets (3, si on fait abstraction du remaster de The Wonderful 101 déjà connu) et ce sera le lendemain 27 où, comme ils l’ont prévenu, ils dévoileront leur prochaine nouveauté sur les pages de Famitsu. Est-ce quelque chose lié à Bayonetta 3 qui nous rassurera définitivement? Nous serons attentifs.

