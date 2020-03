Kamiya encourage les fans à écrire à Capcom s’ils veulent récupérer l’ancienne IP

Il est possible que nos sociétés de jeux vidéo préférées n’aient pas toujours raison de prendre leurs décisions. Mais on ne peut nier qu’un grand nombre d’entre eux ont toujours l’oreille pour écouter ce que leurs fans demandent. Curieusement lors de la PAX East qui s’est tenue le week-end dernier à Boston, Hideki Kamiya a encouragé les personnes présentes à écrire des courriels pour leurs demandes.

Avant que Kamiya ne bloque des millions d’insectes sur Twitter et ne mène la charge dans PlatinumGames, il travaillait avec Capcom et Clover Studio. Au cours de cette période, il a contribué à donner vie à plusieurs nouvelles adresses IP, dont la série à défilement horizontal “Beat‘ em up ” Viewtiful Joe et le jeu d’action et d’aventure génial Okami

Pour envoyer des emails, pour Okami 2!

Les participants souhaitaient savoir si Kamiya serait disposé à revoir l’un de leurs anciens titres. Même si j’avais pensé à certains des échecs, comme Scalebound. Le problème en général est que ces titres ne sont plus entre vos mains. Par exemple, dans le cas d’Okami, la marque appartient à Capcom, une entreprise qui n’a pas collaboré avec Platinum Games aujourd’hui. Cependant, et presque comme vous vous en doutez, les questions de ses fans ne sont pas tombées dans un manteau cassé et le développeur a répondu de cette belle manière:

Hideki Kamiya: Okami 2 … Scalebound … Viewtiful Joe 3 … Dante VS Bayonetta … Devil May Cry 0 .. Je veux tous les faire! Merci d’envoyer des mails à Capcom. »

Kamiya a même osé plaisanter avec un “Dante VS Bayonetta”, quelque chose qui ravirait sans aucun doute les fans des 2 sagas.

En ce qui concerne un retour de Scalebound, Microsoft est celui qui a le dernier mot, car les droits du jeu sont entre leurs mains. Cela signifie qu’il est très peu probable qu’il revienne, même si nous ne dirons jamais impossible. Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que Kamiya et Planitun Games se concentrent sur le développement du projet G.G, dont il n’y a pas encore de date précise.

