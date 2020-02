Kamiya partage des documents et des images artistiques

À la surprise de nombreux joueurs, The Wonderful 101 Il atteindra Nintendo Switch et PS4 grâce à une campagne Kickstarter plus que réussie dont l’objectif était d’obtenir les fonds nécessaires pour faire face à la distribution du titre. Ainsi, pour célébrer que ce titre Wii U atteindra également les plateformes actuelles, Hideki Kamiya (entre blocage et blocage sur le réseau social Twitter), a partagé une série de documents et images artistiques qui viennent de la phase de développement du jeu quand il allait être lancé dans la console précédente de Switch. Il vaut la peine de vérifier si vous êtes fans de ce titre!

Plusieurs images de la phase de développement de The Wonderful 101 dévoilées

Dans une nouvelle mise à jour de la campagne Wonderful 101 Kickstarter, Hideki Kamiya a partagé certains documents qui datent du développement du jeu Wii U original. Ainsi, dans ces images et documents, nous pouvons voir, par exemple, comment le joueur peut faire avec les membres de son équipe, des idées qui n’ont finalement pas atteint le jeu final, les conceptions initiales des différents personnages ou même quelques captures qui viennent de ce qui est la première version du jeu. Il a un peu (assez) changé depuis sa création, non? Enfin, une affiche a également été partagée dans laquelle nous pouvons imaginer à quoi aurait ressemblé le titre pour avoir atteint les cieux. Seriez-vous allé voir un film avec cette équipe de protagonistes si super-héroïques?

De cette façon, et en voyant ces images très spéciales de The Wonderful 101, nous ne pouvons qu’attendre jusqu’en avril prochain pour profiter, encore une fois, de l’un des jeux Wii U les plus appréciés parmi ceux qui ont décidé à l’époque précipitez-vous pour sauver le monde.

