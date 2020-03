Kamiya révèle pourquoi The Wonderful 101: Remastered ne sera pas sur Xbox One

Grâce au soutien des joueurs, PlatinumGames a rendu The Wonderful 101: Remastered possible, la relance du titre original Wii U. Comme vous le savez, le remastering ne viendra pas seulement sur Nintendo Switch, il aura également des versions pour PlayStation 4 et PC.

Malheureusement et pour une raison quelconque, dans la campagne Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered, un lancement n’était pas prévu sur Xbox One. Les fans se demandent pourquoi PlatinumGames a pris cette décision, alors Hideki Kamiya en a parlé.

Bringing The Wonderful 101: Remasterisé sur Xbox One n’est pas facile

Lors d’une interview avec Gematsu (via GamingBolt), Kamiya a expliqué la raison pour laquelle une version du remastering sur Xbox One a été exclue. La créatrice a précisé que ce n’était pas dû à un manque d’intérêt pour la plateforme, mais à une série de difficultés les techniques

Kamiya a fait remarquer que le moteur de jeu d’origine et le moteur Xbox One sont très différents. Pour cette raison, il n’est pas facile de créer un port pour la console Microsoft, donc PlatinumGames n’a pas pris en compte la Xbox One dans ses objectifs Kickstarter.

La créatrice n’a pas mis fin à tous les espoirs des joueurs, car ils n’excluent pas complètement un port pour Xbox One. Cependant, Kamiya a noté que le développement serait trop cher et que chez PlatinumGames, ils n’ont pas pour l’instant la possibilité de le réaliser d’une manière interne

«Je ne veux pas dire que cela n’arrivera jamais. Si les bonnes choses se réunissent et que nous obtenons suffisamment d’argent, c’est peut-être possible, mais cela coûte très cher. Nous voulions le faire … c’est seulement pour cette raison que nous n’avons pas pu », a déclaré Kamiya.

Au cas où vous l’auriez manqué: The Wonderful 101: Remastered aura une nouvelle fonctionnalité de plus

Ainsi, tout se résume à des difficultés techniques et à des problèmes de financement pour réaliser le port. Il n’est pas clair si le jeu arrivera sur Xbox One un jour, nous devrons donc attendre pour connaître les plans futurs de l’étude.

The Wonderful 101: Remastered fera ses débuts en Amérique sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC le 19 mai. Vous voulez en savoir plus sur cette version? Cliquez ici.

