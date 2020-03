Kaplan d’Overwatch veut être Mercy pour guérir ceux qui ont un coronavirus

Si le directeur du jeu Overwatch, Jeff Kaplan (photo), pouvait choisir n’importe quel héros du jeu, il choisirait Mercy.

S’adressant à PCGamesN, Kaplan a expliqué qu’il choisirait le personnage pour ses capacités de guérison. Plus précisément, il utiliserait ces cadeaux pour guérir tous ceux qui ont contracté Covid-19.

“Je serais Mercy, et je guérirais tout le monde avec un coronavirus”, a déclaré Kaplan.

Parallèlement à la réponse sérieuse de Kaplan, le concepteur de héros principal Geoff Goodman et le concepteur sonore principal Geoff Garnet ont donné leurs réponses.

“Je vais aller avec la réponse pratique et dire Symmetra parce que je peux construire des choses à lumière dure et pouvoir me téléporter. Je veux dire, qui ne veut pas pouvoir se téléporter? Cela plutôt que d’avoir des armes magiques, je ne pourrais pas ne pas utiliser dans mon quotidien “, a déclaré Goodman.

Garnet a ajouté: “C’est vraiment difficile. Je veux dire honnêtement, ce serait cool de voler, mais cela semble être une réponse bon marché pour dire Echo. Je pense que ce serait aussi très cool pour Earthshatter avec un marteau-fusée.”

“Mais en ce qui concerne les capacités, tirer des dragons d’une flèche serait génial. Même si je suis le pire joueur de Hanzo de tous les temps, tirer sur un dragon mystique géant qui fait fondre les gens serait plutôt cool.”

Le Covid-19 a fait des ravages dans le monde entier, un certain nombre de sociétés et de particuliers du secteur des jeux ont fait des dons pour aider à lutter contre la maladie. À savoir, Riot Games a donné 1,5 million de dollars aux efforts de secours à Los Angeles.

Une aide financière supplémentaire est venue de Ndemic Creations et du streamer professionnel Ninja, ils ont fait don de 250 000 $ et 150 000 $ respectivement.