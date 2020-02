Katana Zero aura un DLC 3 fois plus grand que prévu

Cela fait un moment que nous avons entendu parler de Katana Zero, Le dernier travail d’Akiisoft sous la protection du retour numérique. Un mélange explosif d’action néo-noir, de cyberpunk, de mort instantanée et d’éléments narratifs en temps réel qui nous a laissé un très bon goût dans l’écriture de NextN comme vous pouvez le voir dans notre analyse. Maintenant, nous obtenons de nouvelles informations sur votre prochain DLC, découvrez le Katana!

Katana Zero est, sans aucun doute, l’une des Indes les plus remarquables de 2019. Un titre qu’Askiisoft n’a pas l’intention de mettre de côté, comme il l’a déjà montré avec le lancement de son premier contenu téléchargeable gratuit. Malheureusement, depuis lors, nous n’avions rien lu sur lui, annonçant également, DLC. Heureusement, le silence a cédé la place à l’information. Et c’est l’étude elle-même chargée d’annoncer, via son compte Twitter officiel, que le DLC Katana ZERO sera 3 fois plus grand que prévu initialement, en conservant son caractère gratuit. Enfin, appelez patience. Nous vous laissons le tweet en question afin que vous puissiez le voir / lire de première main.

Hé tout le monde, longtemps ne voyez pas! Voici quelques mises à jour.

-Je m’approche de conclure le jeu mobile que je fais, @PocketSquirrel.

-Le DLC Katana ZERO est 3x la taille d’origine prévue, mais est toujours en développement et sera toujours gratuit. Merci de votre patience.

– Justin (@askiisoft) 14 février 2020

Pour un peu plus de malheur, mis à part la taille et toujours en développement, on connaît le futur DLC de Katana Zero. Cependant, cette annonce a sûrement réussi à réveiller le battage médiatique en plus d’un, non?

