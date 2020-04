Katsuhiro Harada s’en prend aux politiciens pour avoir limité le temps de jeu au Japon

Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé d’un décret qui entrerait en vigueur le 1er avril au Japon et qui limiterait l’utilisation des jeux vidéo chez les mineurs afin de prévenir le développement d’une addiction aux jeux vidéo et à Internet. Naturellement, cette disposition a provoqué le désaccord de nombreuses personnes et l’un de ses détracteurs les plus importants est le producteur de Bandai Namco, Katsuhiro Harada, qui s’en est pris aux politiciens qui l’ont approuvée.

Le responsable de Bandai Namco a profité de son compte Twitter pour critiquer l’approbation et l’entrée en vigueur du décret qui limite le temps de jeu des mineurs. Harada a particulièrement critiqué les politiciens et les gouverneurs qui ont autorisé l’approbation de cette loi, arguant que c’est une mesure qui survient lorsqu’ils ne sont pas en mesure de trouver une solution sage: «Ils recherchent des boucs émissaires lorsqu’ils ne peuvent pas montrer la bonne voie en tant que père. Parce qu’ils manquent de sagesse. “

D’autre part, le développeur a assuré que plutôt que d’avoir un impact sur le marché japonais et les finances de l’entreprise, c’est plutôt une mesure qui aura un effet négatif sur la culture japonaise, en même temps qu’il remettait en question l’image qui les politiciens veulent que les enfants de ce pays suivent.

“Une chose que je peux comprendre, c’est que [los gobernadores] ils ont juste un cerveau ennuyeux qui ne peut pas donner aux enfants de grandes idées et de l’imagination “, a déclaré le développeur.

En quoi consiste le nouveau décret?

La nouvelle loi de la préfecture de Kagawa oblige les parents à limiter le temps de jeu des mineurs à 1 heure maximum en semaine et à 90 minutes le week-end et les jours fériés. Il interdit également l’utilisation de smartphones après 22h00. Il est important de dire qu’il s’agit d’une disposition pour une seule préfecture et ne doit pas être suivie dans tout le Japon.

La nouvelle loi de Kagawa entre en vigueur aujourd’hui.

Un parent qui n’a PAS grandi sagement a trouvé un bouc émissaire pour ne pas pouvoir éduquer ses enfants avec sagesse.

Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous en faveur de Katsuhiro Harada ou considérez-vous l’application de cette loi adéquate? Dites-le nous dans les commentaires.

