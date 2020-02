Kazuhisa Hashimoto, créateur du code Konami, décède à 61 ans

Bien qu’aujourd’hui l’utilisation des astuces dans les jeux vidéo soit quelque chose de très répandu et courant (quel que soit le genre du jeu), dans les années 80 et 90, c’était une question d’une grande importance. Plus que ce que nous pensions. Les développeurs de l’époque ont utilisé ces petits hacks pour tester plus rapidement les parties de jeux vidéo, permettant ainsi leur création plus rapidement. Ces raccourcis ne devraient pas atteindre les versions finales des titres, mais il y avait certaines occasions où la négligence était. On peut parler sans crainte de doute que le plus reconnu par tous les joueurs est l’appel cCode Konami, qui est passé d’un oubli de la part de son développeur à quelque chose d’intentionnel. Et ce n’était autre que Kazuhisa Hashimoto.

Malheureusement, le monde du jeu doit licencier Hashimoto aujourd’hui. Qui était programmeur, designer et producteur à Konami dans les années 80 et 90 Il est décédé à l’âge de 61 ans. Parmi ses réalisations professionnelles, il a travaillé sur des titres classiques tels que Snatcher, ISS et Gradius.

Kazuhisa Hashimoto, le créateur du Code Konami (haut haut bas bas gauche droite gauche droite B A départ), est décédé. https://t.co/BBIITz2V3y

– Daan Koopman (@NintenDaan) 26 février 2020

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A et commencer

L’histoire raconte que le développeur du port Famius de Gradius a trouvé le jeu si difficile qu’il a décidé de créer le code pour pouvoir tester l’ensemble du jeu. La présence de la triche dans le jeu final n’a été détectée qu’après sa sortie, mais Konami a décidé de ne pas l’éliminer des futures révisions au cas où cela causerait des problèmes avec d’autres parties du jeu. Dans une interview en 2003, Kazuhisa Hashimoto a expliqué ce qui suit:

«Kazuhisa Hashimoto: J’ai eu un garçon sous moi et j’ai joué avec la version à pièces [de Gradius]. C’est vraiment dur. Je n’avais pas tellement joué et évidemment je ne pouvais pas le battre moi-même, alors j’ai mis le code Konami. Comme j’allais l’utiliser, je me suis assuré que c’était facile à retenir. »

Finalement, le code Konami apparaîtra dans d’autres titres de sociétés au cours des prochaines décennies (en étant une caractéristique de celui-ci) et fera partie du culture pop. C’est ainsi qu’aujourd’hui nous pouvons le voir dans des titres tels que Fortnite, Rocket League et League of Legends. Sa renommée est telle qu’il a franchi les frontières de son propre monde et a fait son apparition dans des configurations secrètes Netflix, a été référencé par Alexa d’Amazon et mentionné dans le film Break Ralph de Disney.

Bien que ce soit une consolation mineure, le nom de Kazuhisa Hashimoto sera toujours présent dans l’histoire du jeu à son célèbre code et restera dans les mémoires avec affection par tous.

