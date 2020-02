Kemono Heroes publie une bande-annonce à son arrivée sur le Nintendo Switch eShop

Le développeur indépendant Mad Gear Games vient de présenter ses premiers travaux dans l’eShop de la console Joy-Con, grâce au soutien de l’éditeur NIS America, une société plus que connue pour le vaste catalogue de jeux qui a été publié dans des générations successives de consoles, il s’agit Héros de Kemonoun plates-formes d’avancement latéral -également appelé scroller latéral- avec la possibilité de participer jusqu’à quatre joueurs Style 16 bits simultané et coloré, suivant la tendance de certains jeux indépendants actuels, qui ravivent l’essence du temps de la mythique SNES.

Tsukigami, le dieu de la Lune, a jeté un sort avec lequel il a transformé les habitants de la forêt en pierre, ne laissant que les quatre Maîtres Ninja animaux, gardiens assez forts pour défaire le sort susmentionné et rétablir la paix. à la forêt Pour cela, nous avons ces quatre personnages, chacun avec leurs propres capacités à débloquer et un vaste arsenal d’armes pour affronter les hordes de mauvais esprits jusqu’à atteindre le mont Fuji sacré et affronter Tsukigami en personne. Comme nous l’avons déjà dit, ce titre est désormais disponible sur le Nintendo Switch eShop depuis jeudi 27 février pour 14,99 $, et pour le célébrer – et finir de convaincre quiconque se sent indécis de l’opportunité de le saisir – rien de mieux que de jeter un œil à leur bande-annonce de présentation divertissante:

Kemono Heroes (Nintendo Switch eShop)

