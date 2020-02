Kentucky Route Zero: examen de l’édition TV pour Nintendo Switch

Il a fallu près de neuf années complètes au développeur indépendant Cardboard Computer pour terminer Kentucky Route Zero. Après avoir terminé Kentucky Route Zero: TV Edition sur Nintendo Switch dans un délai de 10 heures, je suis submergé par le voyage époustouflant que j’ai vécu.

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du Kentucky Route Zero ou qu’on vous ait recommandé au cours de la dernière décennie, mais que vous ne compreniez toujours pas de quoi il s’agit. Il y a une raison à cela, car le jeu n’est pas seulement abstrait et minimaliste avec ses visuels, mais aussi ses principaux concepts de narration. Et ça marche tellement bien.

Kentucky Route Zero est une exploration réfléchie de la décadence de l’Americana

Le jeu a plusieurs protagonistes à travers ses cinq actes et interludes, mais celui que vous jouez le plus est un livreur nommé Conway. Sa livraison actuelle lui fait rechercher une adresse au 5 Dogwood Drive. Au cours de son voyage qui l’a amené à rencontrer des facettes du réalisme magique dans le Kentucky rural, il en rencontre beaucoup qui l’aident à faire cette livraison. Il y a une femme nommée Shannon dont le cousin a disparu et s’est mystérieusement présenté à la télévision, un enfant qui a perdu sa famille du nom d’Ezra, et aussi un chien que le joueur choisit de nommer Homer, Blue ou rien du tout.

Au lieu de préciser les personnalités et les histoires des personnages, Kentucky Route Zero est plus intéressé à fournir un dialogue poétique qui enflamme des humeurs spécifiques telles que la solitude, l’espoir et le chagrin. Les choix de dialogue vous aident parfois à façonner leur personnalité de manière légère.

Bien que le jeu soit présenté comme un jeu d’aventure pointer-cliquer, ne vous attendez pas aux énigmes multiformes que l’on trouve dans quelque chose de Double Fine. Il y a encore des similitudes avec les jeux d’aventure, avec beaucoup de marche et d’examen de l’environnement, mais j’ai trouvé que Kentucky Route Zero ressemblait plus à un roman visuel. Il y a très peu de voix, et j’ai fini par passer la plupart de mon temps à lire. En ce sens, jouer au jeu sur Nintendo Switch Lite était particulièrement approprié.

Cependant, je me suis assuré d’essayer Kentucky Route Zero sur le mode ancré du modèle Nintendo Switch de base. Dans l’ensemble, des commandes aux performances dans les deux modes, Kentucky Route Zero fonctionne aussi bien que je pouvais l’espérer sur Nintendo Switch. Le texte est de la taille appropriée pour rester lisible et les visuels saisissants conservent leur charme sur un petit ou un grand écran. Le seul point négatif est que les sticks analogiques du Joy-Con ont peu de débattement par rapport à ceux des autres contrôleurs. Cela rendait les segments où je contrôlais la caméra légèrement difficiles à manier. Cependant, ce n’est pas la faute du jeu et n’a pas gêné l’expérience car il n’y a aucune exigence de précision à aucun moment.

Des visuels stellaires et une conception sonore bien exécutée vendent l’expérience

Les captures d’écran de Kentucky Route Zero peuvent ressembler à des cinématiques hors contexte. En réalité, ils sont en effet ce à quoi le jeu peut ressembler à un moment donné. Une partie du plaisir que j’ai trouvé avec Kentucky Route Zero était de ne pas savoir comment le jeu se présenterait d’instant en instant. À un moment donné, mon groupe jouissait de la musique dans un bar sans toit éclairé au néon et la caméra a changé de perspective tandis que les paroles étaient visualisées dans le ciel au clair de lune. Un point culminant majeur a été une séquence d’une heure entière qui a fini par être un seul plan tournant.

La façon dont le son est construit est un autre aspect que j’ai trouvé captivant. Jouer au Kentucky Route Zero avec un casque est un must pour apprécier pleinement la bande sonore et la conception audio. Les sons ambiants ont produit une ambiance qui m’a complètement plongé dans le récit, et la sélection musicale contenait une musique folk relaxante et des arrangements cérébraux qui étaient lourds sur l’utilisation de synthétiseurs. À chaque occasion, il a fourni le ton d’un autre monde exact qui était nécessaire pour le récit autrement lynchien.

Plus important encore, Kentucky Route Zero tisse une histoire édifiante qui est finalement une question d’espoir

Avant de commencer l’acte V de Kentucky Route Zero, je m’attendais à ce que je rencontre un dernier chapitre tentaculaire et satisfaisant pour l’un des récits les plus stimulants que j’ai jamais consommés. Je pensais qu’il y aurait des réponses aux questions qui apparaissaient continuellement et j’ai supposé qu’il y aurait une fermeture pour les personnages que je finissais par soigner profondément. Au lieu de cela, quand j’ai finalement atteint «LA FIN», je me suis retrouvé avec le vide.

C’était un vide profond, un type que je n’avais jamais ressenti auparavant en jouant à un jeu vidéo. Le Kentucky Route Zero ne m’a pas donné grand-chose; il m’a plutôt montré des parties de moi-même que je n’avais jamais vues auparavant. Compte tenu de la façon dont Kentucky Route Zero abordait ses thèmes – capitalisme, perte et regret – je n’ai pas l’impression que ces sentiments sont déplacés. Il y a un moment dans le troisième acte où j’ai dû créer une chanson. Au fur et à mesure que j’allais ligne par ligne, j’ai inconsciemment créé des paroles qui étaient sobrement personnelles. Face à des thèmes et des moments comme ceux-ci, le jeu m’a laissé un sentiment d’espoir enivrant de ses concepts de changement et de communauté.

Même si j’ai profité de chaque occasion pour explorer chaque morceau de set et épuiser les options de dialogue, j’ai toujours l’impression que je n’ai fait qu’effleurer la surface de ce qui est contenu dans Kentucky Route Zero. Cela invite à la rejouabilité (avec l’écran de sélection de l’acte même représenté comme un cercle), mais je ne vais pas revenir dans ce jeu de sitôt. Les choix que les développeurs de Cardboard Computer m’ont forcé à faire, même lorsqu’ils étaient plus subtils, étaient ceux qui reflétaient mon propre caractère de manière significative. Ce sont des choix qui m’ont forcé à en savoir plus sur moi-même, et cela m’a laissé épuisé – dans le bon sens.

Kentucky Route Zero: TV Edition est un effort historique majeur dans le domaine des jeux vidéo. Il explore diverses facettes des capacités du médium avec la narration et modifie de manière évocatrice son gameplay et ses visuels magnifiques pour garder les choses intéressantes. Payer des dividendes si vous décidez de saisir votre propre personnalité, c’est une œuvre d’art que je ne saurais trop recommander.

Date de sortie: 28 janvier 2020

Nombre de joueurs: 1 joueur



Catégorie: Aventure

Éditeur: Annapurna Interactive



Développeur: Cardboard Computer



