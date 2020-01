Kentucky Route Zero: La revue Kotaku

Après sept ans, le jeu d’aventure épisodique envoûtant Kentucky Route Zero est enfin terminé. Le premier chapitre du jeu est sorti sur PC en 2013. L’acte V de demain marque la fin de l’histoire. Une nouvelle «édition TV» pour consoles rassemble les cinq actes – les principaux éléments du jeu – et quatre interludes – du contenu secondaire qui se rattache à l’histoire. Je suis principalement un joueur sur PC, donc l’idée qu’il n’y a plus de Kentucky Route Zero à attendre est étrange. Mais si vous jouez principalement sur des consoles, il est possible que vous n’ayez jamais joué ou même entendu parler de Kentucky Route Zero auparavant. Vous voulez quelque chose de spécial. C’est un jeu qui vous rappelle que vous ne pouvez pas faire grand chose, mais il y aura toujours des choses – peut-être trop, peut-être pas assez – à faire.

Il est difficile de résumer ce qu’est Kentucky Route Zero. C’est un jeu avec une prémisse d’une simplicité trompeuse: vous devez aider un gars à livrer des antiquités. Il a une esthétique tout aussi trompeuse: l’art est composé de formes en blocs et de couleurs unies. Le gameplay est simple aussi. Vous choisissez principalement entre les options de dialogue basées sur le texte. Parfois, vous conduisez un camion. Une fois, vous conduisez un bateau. Le jeu, cependant, est tout sauf simple. C’est riche, profond et provocateur. Il regorge de lieux, de personnages, d’idées, de références et de thèmes, qui donnent tous l’impression d’essayer de dire quelque chose sur tout.

J’ai fait un vaillant effort pour amener ce type à faire sa livraison, au moins au tout début. Mais ensuite j’ai oublié où nous essayions d’aller et j’ai été emporté dans toutes les autres choses du jeu: les grandes entreprises et les ordures, et les fantômes, et le regret, et le désir de vies que vous viviez ou jamais chance, et toutes les façons dont vous pouvez passer votre temps et aussi toutes les façons que vous ne pouvez pas. Kentucky Route Zero est triste, mais aussi plein d’espoir – pas l’espoir que les choses vont s’améliorer, mais le fait que les choses continuent de se produire, donc au moins il y a toujours quelqu’un à rencontrer ou quelque chose à voir, quelque chose à retenir ou quelque chose à laisser aller .

Act V est le seul nouveau contenu de Kentucky Route Zero: TV Edition. Si vous avez joué les actes précédents, il est peu probable que vous soyez ici juste pour savoir si vous devez jouer l’acte V, mais: vous devez le jouer. Je ne vous gâcherai pas, même avec une capture d’écran. L’une des choses les plus convaincantes à propos du Kentucky Route Zero est d’être surpris par quelque chose de bizarre ou de beau. Les premiers moments de l’acte V tirent leur impact de leur différence vis-à-vis de la fin de l’acte IV sur le plan visuel et émotionnel. Je ne veux pas les ruiner pour toi.

Vous pouvez voir quelques indices du paysage d’Act v dans la bande-annonce de la date de sortie du jeu.

L’acte V m’a pris environ une heure pour jouer. C’est toniquement différent des quatre actes qui le précèdent. La palette de couleurs est plus lumineuse. C’est un ensemble beaucoup plus grand que celui que nous avons joué jusqu’à présent. Le gameplay a également changé; en particulier, là où Kentucky Route Zero vous permet généralement de choisir entre les options de dialogue, Act V vous présente également des mots en surbrillance intégrés dans le texte, plus comme la façon dont vous joueriez à un jeu hypertexte. Comme avec tous les Kentucky Route Zero, ces choix peuvent changer un peu l’intrigue, mais ils révèlent surtout différents aspects d’une situation. Ils façonnent le ton d’une scène ou vous donnent simplement des informations dont vous ne savez pas vraiment quoi faire, mais qui sont agréables à connaître. À la fin, Kentucky Route Zero reste un jeu où vous ne pouvez pas vraiment faire un mauvais choix, ce qui m’a aidé à profiter des dernières histoires racontées par Act V.

Lorsque j’ai reçu mon code de révision Switch pour la première fois, j’ai été tenté de sauter directement dans l’acte V, mais je n’ai pas pu me résoudre à le faire. Sur le plan pratique, j’ai eu du mal à me rappeler où je m’étais arrêté depuis la sortie de l’Acte IV en 2016. Je suis content d’avoir rejoué le tout, et si vous revenez au jeu, je vous conseillerais Faire la même chose. Je ne pense pas que l’Acte V aurait eu la même résonance si je n’avais pas parcouru tout le voyage pour y arriver. J’aurais peut-être été déçu par certaines des questions qui restent sans réponse, et cela aurait semblé encombré de personnages dont je ne me souvenais pas. Mais étant arrivé à l’Acte V après avoir voyagé avec ces personnes, personnellement ou d’occasion, la fin du match s’est bien passée.

Laissons le reste de l’entreprise à l’écart: Kentucky Route Zero joue bien sur Switch. (Je ne l’ai pas joué sur Xbox ou PS4.) L’illustration se traduit bien sur le petit écran du Switch et évolue très bien lorsqu’elle est ancrée dans le moniteur de mon PC. Il a pris en charge la manette de jeu depuis un certain temps maintenant sur PC, donc les commandes sont intuitives. Sur Switch, vous pouvez également utiliser les commandes tactiles; lorsque vous touchez l’écran, vous obtenez la belle interaction de placer un fer à cheval virtuel qui se balance autour d’un poste et attire votre personnage. Je n’ai eu du mal que quelques fois à amener un personnage à naviguer au bon endroit sans utiliser le toucher. J’ai toujours considéré Kentucky Route Zero comme un jeu PC par excellence, surtout compte tenu de ses racines dans les aventures pointer-cliquer, mais cela a du sens sur Switch. C’était agréable de l’emporter avec moi, de le ramasser et de le déposer comme je le ferais pour un bon livre.

Si vous êtes complètement nouveau dans le jeu, revenons un peu en arrière.

Kentucky Route Zero a été annoncé pour la première fois via une bande-annonce de Kickstarter en 2011, et Act I est sorti en 2013. Depuis lors, les autres actes ont dribblé en 2013, 2014, 2016 et maintenant 2020, ainsi que des intermèdes gratuits qui ont amené nouveaux personnages et mécaniques. Les développeurs, une équipe de trois personnes appelée Cardboard Computer, m’ont dit dans une interview la semaine dernière qu’ils pensaient initialement que le jeu serait assez petit et qu’il faudrait quelques années pour terminer la sortie. Les choses ont pris de l’ampleur à mesure qu’elles fonctionnaient. Ils ont trouvé de nouvelles idées à explorer, les outils de programmation ont reçu des mises à jour qui nécessitaient des révisions et ils ont eu du mal à trouver un rythme durable pour une si petite équipe. “Pour nous en interne, nous avons créé 10 jeux”, m’a expliqué le développeur Tamas Kemenczy. En particulier, la réalisation de l’Acte II a changé leur emploi du temps, car Kemenczy a développé une blessure de stress répétitif à partir de la programmation qui a inspiré l’équipe à repenser son rythme. “La seule chose qui a vraiment aidé à guérir cela et à le garder sous contrôle”, a déclaré Kemenczy, “était … l’approche d’un calendrier plus raisonnable à une échelle plus humaine.” À certains égards, il semble que le jeu a pris une éternité, mais en tant que développeur Jake Elliott a déclaré: «Le rythme a été d’un jeu tous les deux ans, ce qui est – quand vous pensez à un studio de jeu qui crée un nouveau jeu tous les deux ans, cela semble assez raisonnable.»

L’acte I commence avec une prémisse de base: Conway est un conducteur vieillissant pour un magasin appelé Lysette’s Antiques, et il ne peut pas trouver son chemin à l’adresse de sa livraison finale, 5 Dogwood Drive. Il roule dans une station-service, Equus Oils, avec un camion qui gronde et un vieux chien dans un chapeau de soleil, que vous pouvez nommer Homer, Blue ou laisser sans nom. Conway demande à un aveugle du nom de Joseph des indications, et Joseph lui dit qu’il devra emprunter une route appelée Zero pour y arriver. Il envoie Conway à une femme nommée Weaver Marquez pour l’aider à trouver la route, avec une télévision qu’il veut lui rendre.

Les directions vers Weaver sont étranges – “Tournez à gauche dès que vous voyez cet arbre laid qui est toujours en feu” – et les choses deviennent de plus en plus bizarres à partir de là. Weaver parle énigmatiquement, et la télévision est également cassée, alors maintenant Conway doit aller trouver le cousin de Weaver, Shannon, qui peut le réparer. Shannon parcourt une mine abandonnée qui a une histoire tragique, et elle dit à Conway que Weaver l’a envoyée là-bas pour trouver «quelque chose que je cherchais». Conway et Shannon explorent la mine, au cours de laquelle sa jambe est blessée par une chute de pierre . Quand ils retournent trouver Weaver, elle est partie, mais il est également possible qu’elle n’ait jamais été là pour commencer. À la fin de l’acte I, Shannon et Conway trouvent le zéro en réglant la statique sur l’ancien téléviseur, révélant, pendant que vous explorez dans l’acte II, une étrange route circulaire avec un endroit étrange nommé comme “le conducteur de chauve-souris” et “l’ancre . »Tout le monde que Conway et Shannon rencontrent le long du Zero a un objectif de base: aller à un concert de musique, livrer du courrier, mais ils sont plus qu’heureux d’aider Conway dans sa livraison. Vous guidez différents personnages ou tout le groupe dans leur tentative décousue de finalement mettre les choses dans ce camion au 5 Dogwood Drive.

La livraison est en grande partie secondaire, et j’ai souvent tout oublié pendant que je jouais. La plupart du temps, vous conduisez pendant que des personnages étranges parlent de leur vie étrange. Le joueur dirige un véhicule le long de la carte, ou explore des scènes et choisit entre les options de dialogue. Beaucoup de gens qui sont mentionnés par quelqu’un se présentent finalement, emmenant votre errance dans de nouvelles directions. Tout le monde parle comme s’il pensait à haute voix, et certains des endroits où vous les trouvez peuvent même ne pas être réels. Kentucky Route Zero est un réalisme magique dans le sens où il y a des trucs bizarres comme des fantômes et des aigles géants et un étage d’un bureau bureaucratique peuplé d’ours. Mais le jeu ne vous demande jamais de comprendre ce qui se passe «vraiment».

L’intrigue, comme le Zero, est difficile à naviguer, mais c’est beaucoup plus amusant d’aller simplement là où cela vous mène. Vous allez manquer des choses, selon l’endroit où vous conduisez ou les options de dialogue que vous choisissez, mais je n’ai jamais eu l’impression d’avoir choisi le mauvais choix. Kentucky Route Zero ne ressemble pas au genre de jeu que vous devez rejouer pour bien comprendre, même si vous le souhaitez. L’acte III m’a pris le plus de temps, alors que j’explorais le Zero et les routes de surface à la recherche de points de repère. Certains sont marqués dans le menu du jeu, dans un cahier appelé «éphémères», tandis que d’autres vous rencontrez en explorant.

Citation au dos de la boîte

“Attends, qu’est-ce qu’on faisait?”

Type de jeu

Aventure épique et cliquable

aimé

Art simple mais évocateur, bande son magnifique, tonnes de surprises sympas à découvrir

n’a pas aimé

Peut parfois devenir un peu insensé, en particulier avec ses références à d’autres médias

développeur

Ordinateur en carton

Plate-forme

PC, Switch (joué), PS4, Xbox One

date de sortie

28 janvier 2020

joué

Environ 11 heures cette fois, plus deux fois l’acte IV. A commencé à jouer en 2013.

Kentucky Route Zero a une marque unique de FOMO. Il y a tellement de cachettes que vous ne saurez jamais vraiment si vous avez tout vu, ce qui peut être exaspérant. Cela correspond également au ton du jeu, où vous avez fait certaines choses et pas d’autres choses parce que c’est ainsi que la vie est. J’ai rejoué l’Acte IV du début à la fin deux fois, en choisissant délibérément les options qui ne m’avaient pas appelé la première fois: envoyer l’enfant compagnon Ezra avec le pilote du remorqueur Cate pour ramasser des champignons (oh, à droite: dans l’Acte IV, vous n’êtes pas dans votre plus sur le Zero, vous êtes sur un remorqueur sur la rivière Echo, car apparemment vous devez vous rendre à Dogwood Drive par bateau maintenant), passer des appels téléphoniques avec l’équipage, apprendre à vos amis un jeu de cartes. J’ai été surpris par l’expérience différente de l’Acte IV lorsque j’ai choisi les choix qui ne me venaient pas naturellement, mais un jeu ne me semblait pas plus «correct» ou moins satisfaisant que l’autre.

Kentucky Route Zero explore ce que les gens font ou ne font pas avec eux-mêmes, et comment ils se souviennent de leur temps après l’avoir dépensé. Dans une scène tardive de l’acte IV, deux personnages racontent différemment un moment séminal de leur vie. La cuisinière de restaurant Ida se souvient de son mari Sam se livrant à la liqueur de malt et au sudoku la nuit qui a sauvé leur entreprise, tandis que Sam se souvient avoir bu du café tout en faisant des mots croisés. Ils se souviennent aussi du grand résultat différemment: Ida a été inspirée pour proposer de nouveaux plats, tandis que Sam a trouvé de nouveaux endroits le long de la rivière Echo pour pêcher. Dans un autre jeu, cela pourrait conduire à une dispute, ou le joueur pourrait se demander quelle version est «vraie». Dans Kentucky Route Zero, les deux versions sont vraies. Toutes les choses que vous pourriez voir dans un jeu se sont produites, tout comme toutes les choses que vous n’avez pas vues. Il y a quelques cas où le jeu vous amène à tracer des choses essentielles que vous avez manquées, mais le plus souvent, quelqu’un mentionne quelque chose de inconnu comme si c’était évident, ou un personnage apparaît qui agit comme si vous les aviez rencontrés même si, dans votre jeu, vous pas. Cela peut donner aux choses un sentiment de vague familiarité et parfois un regret étrangement doux. Cela peut donner l’impression d’être allongé dans son lit en pensant à un vieil ex ou à un travail que vous auriez pu avoir.

Si vous ne pouviez pas le dire maintenant, il y a beaucoup de choses dans le jeu. Beaucoup d’encre a été déversée sur ses références et ses inspirations issues du cinéma, de la littérature, de l’histoire, des jeux et de la technologie. Dans notre interview, les développeurs m’ont dit que ces références ne sont pas vitales pour comprendre le jeu, le développeur Jake Elliott disant qu’elles sont «presque comme des notes de bas de page intégrées». Cette fois-ci, une grande partie du dialogue du jeu m’a rappelé la des histoires courtes de Raymond Carver, mais cela ne faisait que me rappeler à quel point j’aime l’écriture de Carver, ce qui était une bonne chose à retenir. C’est ce que je pense que le jeu veut que vous ressentiez à propos de plusieurs de ses références: ce sont des choses dans le monde auxquelles vous avez choisi de prêter attention. Toutes ces références pourraient sembler prétentieuses, ce qui pourrait vous faire sentir intelligent ou vous faire sentir stupide. Beaucoup d’entre eux, ainsi que le dialogue poétique et l’intrigue sinueuse du jeu, tournent parfois vers ce qui me semblait être un non-sens. («Il y a certainement du non-sens là-dedans. Le non-sens est intéressant», a déclaré Elliott lorsque j’ai suggéré cela dans notre interview.) Personnellement, j’ai une tolérance extrêmement faible pour les non-sens, il est donc surprenant de voir combien, sinon la totalité, de Kentucky Route Le non-sens de zéro que je suis prêt à tolérer.

Les références et les thèmes et les vols poétiques semblent utiles, comme si le jeu était intentionnellement encombré pour vous inciter à penser à l’encombrement. Les ordures et les ordures sont un motif récurrent, à commencer par les antiquités que Conway est censé livrer, qui sont essentiellement des ordures chères que quelqu’un ne pouvait pas supporter mais devait ensuite. Il y a des remous d’ordures le long de la rivière Echo de l’Acte IV. Dans le Bureau of Reclaimed Spaces, vous pouvez trouver des crabes ermites portant des coquilles faites de trombones et de cartouches d’imprimante (vous pouvez bien sûr aussi manquer complètement les crabes). La technologie obsolète est partout. C’est tout ce dont les gens ne peuvent pas se débarrasser ou travailler: des ordinateurs moisis et une chaîne de télévision à accès public défaillante et le téléviseur que Shannon doit réparer pour vous amener au zéro.

Il y a plusieurs grandes entreprises dans le jeu qui utilisent les gens et les rejettent. La distillerie Hard Times et ses «garçons» malveillants avec lesquels Conway s’emmêle à cause d’un problème d’alcool et d’une dette financière, mais aussi émotionnelle. Il y a la Consolidated Power Company, un monolithe qui a tout dans ses mains, de la jambe de Conway à la tragédie de la mine Act I jusqu’à la première tâche que vous avez à faire dans le jeu, en renversant le briseur chez Equus Oils.

Ces entreprises et leurs actions transforment les gens en fantômes – de véritables fantômes, dont Kentucky Route Zero a beaucoup – et plus métaphoriques, des gens hantant les endroits qui existaient auparavant ou la vie qu’ils vivaient, qui persistent, simplement parce que les choses existent. Des musiciens fantomatiques entrent et sortent, jouant de beaux airs de gospel. Il y a les fantômes de la mention à moitié familière d’un événement que le joueur n’a pas vécu ou d’un personnage qu’il devrait connaître. Ou il y a une référence qui vous fera penser à une pièce que vous auriez pu voir. Ou peut-être qu’il y a une allusion à un livre que vous pensez avoir lu.

Lorsque Kentucky Route Zero est apparu pour la première fois, je voulais écrire sur les jeux, mais je n’en avais pas beaucoup. J’étais un rédacteur indépendant qui dirigeait une maison d’édition percutante mais assez fauchée. Je connaissais beaucoup de gens que je ne connais plus: certains se sont éloignés et certains sont morts, certains ont fait un congé et certains ont cessé de vouloir être là. Je suis choqué de voir à quel point ma vie est différente de celle du premier acte. Certaines parties me rappellent qui et où j’étais lorsque je les ai joués pour la première fois, et il est difficile de ne pas regarder le jeu dans son ensemble sans se souvenir de ce genre de choses.

En ce moment, c’est le matin, et je me précipite pour envoyer un brouillon à mon éditeur, douloureusement conscient de toutes les autres choses que je dois faire aujourd’hui et des exigences d’édition qu’il imposera maintenant à son temps. Je suis sur mon canapé à la maison, et c’est le moment de la journée où le soleil se glisse sur mes fenêtres orientées à l’est et rend difficile de voir mon ordinateur pendant un certain temps, alors je continue de me déplacer sur le canapé au lieu de simplement fermer le rideaux. Cela se produit toujours à peu près à cette heure, et je ne ferme jamais les rideaux. Je n’ai jamais réellement associé cette gêne mineure à une heure au chronomètre. C’est juste «ce moment où le soleil rend la vue difficile», un moment unique à l’endroit où je suis assis dans l’appartement dans lequel j’habite. Un jour, je vivrai probablement dans un nouvel appartement, et je ne me souviendrai même pas la chose avec le soleil à moins que cette partie de l’examen ne reste dans la version finale, et je me souviens l’avoir écrit un jour, et je l’ai relu. C’est beaucoup de «si».

La prochaine personne qui vivra dans mon appartement marquera leur temps d’une manière complètement différente que je ne connais jamais, car ils mènent une vie qui entrecoupera la mienne uniquement parce que nous avons payé notre argent au même propriétaire afin que nous puissions faire semblant nous possédions le même groupe de chambres qui appartiennent vraiment à un gars beaucoup plus riche que nous. Je vais hanter les gens qui vivent dans ma maison temporaire de la même manière que les anciens locataires me hantent, à travers un miroir mal accroché ou en me demandant comment ils géraient la lumière. Rien de tout cela n’est très important, mais cela se produit maintenant et un jour cela ne se reproduira plus. C’est comme ça que la vie fonctionne. C’est cool comment certaines personnes ont réussi à en mettre une partie dans un jeu vidéo.

