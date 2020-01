Kentucky Route Zero se terminera enfin (et viendra changer) plus tard ce mois-ci

Kentucky Route Zero, le jeu d’aventure pointer-cliquer adoré qui sort en incréments épisodiques depuis 2013, publiera son cinquième et dernier acte le 28 janvier 2020. L’acte final apparaîtra dans le cadre d’une édition complète de la jeu intitulé Kentucky Route Zero: TV Edition, qui comprendra les cinq actes ainsi que les quatre brefs intermèdes qui ont été publiés entre chaque acte.

Le jour de la sortie, Kentucky Route Zero: TV Edition sera lancé sur Steam, et toute personne possédant le pass de saison Kentucky Route Zero sur Steam recevra le cinquième et dernier acte ce jour-là.

Le givrage sur le gâteau sera que les joueurs sur console auront enfin la chance de jouer à Kentucky Route Zero avec la sortie de TV Edition, qui fera ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch également le 28 janvier.

L’édition TV a également une nouvelle bande-annonce de mauvaise humeur pour célébrer cette annonce.

.