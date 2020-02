Kevin Feige était sur le point de quitter Marvel en raison du manque de diversité

Au fil du temps, le MCU s’est étendu à de grands niveaux, ce qui inclut non seulement le nombre de personnes et d’acteurs de ces films, mais les personnages et les récits se sont ouverts aux questions de genre et de diversité raciale. Cependant, Cela n’est presque jamais fait, ce qui aurait causé le départ de Kevin Feige de Marvel.

Récemment, Mark Ruffalo, qui joue Hulk dans cet univers, a expliqué comment Marvel Studios avait prévu de faire des films comme Captain Marvel, Black Widow et Black Panther d’avant prévu, mais ils n’ont pas trouvé le soutien du haut commandement de Marvel Entertainment, en particulier de son PDG Isaac Perlmutter.

L’acteur note que tel était la divergence des idées que Kevin Feige, PDG de Marvel Studios et directeur créatif de Marvel, était sur le point de quitter le producteur en raison du manque de soutien pour l’inclusion. Heureusement, Feige est devenu l’architecte du MCU et le manager a lancé la stratégie qu’il a toujours voulu réaliser, soutenir la diversité et l’inclusion.

«Kevin voulait des super-héros noirs, des super-héroïnes, des super-héros LGBT. Il a changé tout l’univers Marvel. Maintenant, nous avons des super-héros gays, nous avons des super-héros noirs, nous avons des super-héroïnes. Scarlett Johansson aura son film, nous avons Captain Marvel, ils font ‘She-Hulk’. Aucune autre étude n’est aussi inclusive à ce niveau. »

À l’avenir, nous verrons une plus grande inclusion dans le MCU avec des films et des séries comme Black Widow, Black Panther 2, She-Hulk, Mme Marvel, dans Thor: Love and Thunder Natalie Portman deviendra le nouveau Thor, et Il est probable que d’autres projets similaires soient en cours d’élaboration.

En parlant de MCU, c’est ainsi que Spider-Woman peut être vue dans cet univers cinématographique. De même, John Krasinski est toujours intéressé à jouer à Mr. Fantastic.

Via: Indépendant

