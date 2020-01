Kickstarter a connu une croissance énorme pour les jeux de table en 2019 et une augmentation mineure pour les jeux vidéo

Le géant du financement participatif Kickstarter a connu sa meilleure année pour les projets liés aux jeux en 2019, gagnant 2083665473 $ sur 7043 projets. La majorité de la croissance provient des jeux de table, bien que les jeux numériques aient également connu une légère bosse.

Ces informations proviennent d’un article de blog sur Ico Partners par le PDG Thomas Bidaux, qui effectue un audit annuel sur les performances des jeux sur Kickstarter. 2019 a été la première année de l’histoire de l’entreprise que plus de projets de jeux étaient financés que non financés – 3731 projets ont atteint leurs objectifs de financement, tandis que 3312 ne l’ont pas été.

“Le nombre de projets financés augmente plus rapidement que le nombre de projets soumis à la plateforme, ce qui signifie que le pourcentage de projets qui sont financés augmente également”, a écrit Bidaux. La qualité des campagnes s’améliorant, c’est une tendance assez impressionnante. “

Les jeux sur table ont vu 2712 projets financés avec succès, gagnant 176 380 815 $, contre 3692/166 338 571 $ l’année précédente. Mis à part une légère baisse des bénéfices en 2014, les deux chiffres ont affiché une tendance à la hausse chaque année depuis 2011. 67% des projets sur table ont atteint leurs objectifs de financement en 2019 et 68 projets ont rapporté plus de 500 000 $.

Pour les jeux vidéo, la bosse était plus petite. Ils ont gagné un total de 16 287 257 $, contre 15 862 307 $ en 2018, mais loin des projets de 47 679 833 $ gagnés en 2013. 380 projets ont été financés et 1048 ne l’ont pas été, ce qui est similaire à la répartition en 2018 (352 financés, 1149 non financés) .

Six projets ont rapporté plus de 500 000 $ (contre cinq en 2018) et 19 entre 100 000 $ et 500 000 $ (contre 25 auparavant). Selon Gamesindustry.biz, les six jeux pour gagner plus de 500000 $ en financement participatif en 2019 étaient Subverse, Monster Prom 2: Holiday Season, R-Type Final 2, Day of Dragons et Everspace 2.

Une partie de cette croissance lente pourrait être due à d’autres plateformes de financement disponibles – Chorus, par exemple, a été financé sur la Fig. Le plus grand succès du financement participatif pour un jeu sur Kickstarter reste Shenmue 3, qui a rapporté 6,3 millions de dollars sur le service.

Everspace 2 – Bande-annonce officielle Reveal | Gamescom 2019