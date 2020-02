Kickstarter est l’une des premières grandes entreprises technologiques aux États-Unis à se syndiquer

Les employés de la société de financement participatif Kickstarter ont voté pour se syndiquer.

Comme le rapporte Vice, le nouveau syndicat a été formé avec le Syndicat international des employés de bureau et professionnels (OPIEU) – la section locale 153. Au moment du vote, 46 étaient pour un syndicat, 37 étaient contre.

“Aujourd’hui, nous avons appris que lors d’un vote de 46 voix contre 37, notre personnel a décidé de se syndiquer”, a déclaré le PDG de Kickstarter, Aziz Hasan, dans un communiqué.

“Nous soutenons et respectons cette décision, et nous sommes fiers du processus équitable et démocratique qui nous a amenés ici. Nous avons travaillé dur au cours de la dernière décennie pour bâtir un autre type d’entreprise, une entreprise qui mesure son succès en fonction de sa réussite. sa mission: contribuer à donner vie à des projets créatifs.

“Notre mission a été un terrain d’entente pour tout le monde ici au cours de ce processus, et elle continuera de nous guider alors que nous entrons ensemble dans cette nouvelle phase.”

Kickstarter a rejoint 100 000 autres cols blancs représentés par OPIEU. L’entreprise est devenue la première entreprise de technologie aux États-Unis à se syndiquer pleinement.

Une ancienne employée – Clarissa Redwine – s’est entretenue avec Vice. Elle était une organisatrice de Kickstarter United qui a été licenciée en septembre dernier. Les efforts de syndicalisation ont commencé en mars 2019.

“Tout le monde pleurait lorsque les résultats ont été annoncés”, a déclaré Redwine.

«Je pensais que ce serait proche, mais je savais aussi que nous allions gagner. J’espère que les autres techniciens se sentent enhardis et savent qu’il est possible de se battre pour votre lieu de travail et vos valeurs. Je sais que mes anciens collègues utiliseront très bien un siège à la table. “

L’OPIEU a publié une annonce dans laquelle elle a exprimé son souhait de travailler avec Kickstarter United pour obtenir “la transparence de la direction, garantir un salaire égal pour un travail égal, mettre en œuvre des pratiques d’embauche plus inclusives et donner aux employés une voix dans le processus décisionnel”.

«Le secteur de la technologie représente une nouvelle frontière pour l’organisation syndicale, et l’OPEIU est ravi de représenter l’un des premiers groupes technologiques à remporter avec succès les droits de négociation collective et à faire partie des efforts du mouvement syndical pour améliorer les moyens de subsistance des employés de la technologie partout dans le monde», a déclaré Richard Lanigan, président d’OPEIU et directeur commercial de la section locale 153 d’OPEIU.

La syndicalisation est une préoccupation croissante dans l’industrie des jeux. Le mois dernier, l’un des plus grands syndicats des États-Unis – les Communications Workers of America – a lancé une nouvelle campagne pour syndicaliser l’industrie.

Plus tôt ce mois-ci, Nexon Corée a accordé une augmentation de salaire de 6,8 pour cent à ses employés après les négociations avec le syndicat. Il entrera en vigueur en 2020.