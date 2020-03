Kickstarter lié à Animal Crossing a mis en colère Nintendo

Nintendo n’est pas timide en termes de protection de leurs adresses IP et il semble que la société disposait d’une sorte de tracker dans les cas où un tiers utilise son contenu sans autorisation. Justement, une telle situation vient de se produire dans un projet Kickstarter lié à Animal Crossing: New Horizons qui a retenu l’attention de la société japonaise.

Un rapport de Nintendo Life a révélé les modifications apportées à un projet Kickstarter après que Nintendo a envoyé sa notification de violation de droit d’auteur désormais traditionnelle, dans ce cas d’Animal Crossing: New Horizons. Selon les informations, le problème a commencé lorsqu’une campagne pour financer un porte-passeport a été lancée dans Kickstarter dont les conceptions, dans un premier temps, géraient une palette de couleurs similaire à celle que Nintendo a utilisée pour promouvoir Animal Crossing: New Horizons.

Bien que Nintendo ne possède aucune couleur ou ses combinaisons, le projet a attiré leur attention car les conceptions comprenaient des éléments similaires à ceux utilisés dans les épisodes d’Animal Crossing, y compris un raton laveur qui ressemble à Tom Nook. En outre, la société a noté que les responsables de ce projet avaient fait un jeu de mots en allusion à Animal Crossing: New Horizons pour décrire le produit: “cute animal couverture de passeport motif pour votre nouveau aventures traversée le horizons! “

Image: partagée par Nintendo Life

Après avoir considéré qu’il y avait suffisamment d’éléments pour avertir les responsables du projet, Nintendo a envoyé la notification afin qu’ils modifient immédiatement leur produit et en retirent tout contenu faisant référence à Animal Crossing: New Horizons. La réponse n’a pas été longue et le projet ne montre plus d’images avec les dessins précédents et la phrase avec le jeu de mots a été supprimée.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Switch et si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, nous vous invitons à consulter notre revue écrite.

