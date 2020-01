Killer Queen Black prend désormais en charge les jeux locaux à 8 joueurs

Killer Queen Black a reçu une nouvelle mise à jour majeure, et elle a apporté de grands changements. Le plus important est de loin l’ajout d’une prise en charge locale à huit joueurs sur PC et Switch, ce qui signifie que si vous avez huit personnes dans une pièce, elles peuvent toutes jouer ensemble.

Le patch 1.60, appelé Hydra Update, corrige également des bogues, décale certains éléments de l’interface utilisateur et ajoute un nouveau mode Streamer, entre autres changements. Voici la liste complète des changements.

Prise en charge locale à huit joueurs pour PC et console Sélection de région sur SwitchCustom (en ligne) et les matchs locaux peuvent être démarrés par un seul joueur Les robots peuvent remplir des matchs locaux et personnalisés Les équipes dans les matchs locaux et personnalisés peuvent désormais être automatiquement mélangées Mode Streamer: choisissez les noms à afficher dans -jeu et dans les menus Les pools de cartes sont désormais orientés vers plus de variété et moins de répétitions Diverses corrections de bugs et améliorations de l’interface utilisateur

Le communiqué de presse de cette mise à jour contenait également une feuille de route, montrant leurs plans pour l’avenir immédiat du jeu.

Le jeu est actuellement réduit à 10 $ sur le Switch eShop, Steam et le Humble Store pour célébrer la mise à jour. Il arrivera sur Xbox One à un moment donné et sera disponible sur Xbox Game Pass.

