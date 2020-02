Kim Bodnia sera Vesemir dans la deuxième saison de The Witcher

Vesemir a été mentionné dans la première saison de The Witcher, mais les fans de la série pourront désormais le voir physiquement lors de la deuxième saison car Netflix a officiellement confirmé l’acteur qui donnera vie à ce personnage. La personne chargée de jouer le mentor de Geralt sur le petit écran est Kim Bodnia, connu pour ses rôles dans Killing Eve et le pont.

Nous ne savons pas à quel point ce sera important Vesemir dans cette deuxième partie, mais parce que Kaer Morhen Il aura un rôle beaucoup plus important, on peut imaginer qu’il sera important. La description officielle du personnage se lit comme suit:

«Relique de l’âge d’or des sorciers, Vesemir est le sorcier le plus âgé et le plus expérimenté de la série, ainsi qu’une figure paternelle de Geralt. En tant que l’un des survivants du massacre de Kaer Morhen, une boucherie qui a presque exterminé les démonistes, il protège farouchement les quelques-uns qui restent, qu’il considère comme une communauté en danger qui peut trouver gloire sur «le chemin». “Tuer des monstres.”

Le showrunner du programme, Lauren Hissrich, Je ne pouvais pas être plus excitée par la participation de Bodnia au programme et elle l’a dit:

«Je suis très heureux d’accueillir Kim Bodnia au casting de The Witcher. J’ai admiré son talent unique dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte de voir la force, la ténacité et la chaleur que le personnage de Vesemir apportera, qui fera partie intégrante de notre prochaine saison. »

Auparavant, il y avait une rumeur selon laquelle Netflix avait déjà offert le rôle à Mark hamill, mais il semble qu’à la fin ou cela ne s’est pas avéré être vrai, ou Hamill Il l’a rejeté pour une raison quelconque. D’autre part, le prochain film d’animation du programme se concentrera sur nous raconter l’histoire d’origine du personnage.

Source: Netflix

.