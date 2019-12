Kind Words, un jeu sur l'envoi de belles lettres à des étrangers, résiste avec succès aux trolls

Image: LilyPichu

J'ai joué à Kind Words, un jeu sur l'envoi anonyme de lettres exprimant des craintes, des angoisses et d'autres préoccupations et recevant des réponses aimables de vraies personnes, pendant 10 minutes aujourd'hui. J'ai été immédiatement agressé par un barrage de positivité unironique, je suis reparti me sentant bien mieux que lorsque j'ai commencé – après seulement 10 minutes. Telle est la puissance d'une communauté déterminée à être gentille. Que se passe-t-il, cependant, lorsque les streamers Twitch et leurs communautés parfois troll-y entrent dans la mêlée?

La réponse ne vous surprendra probablement pas: Trolls troll. Par exemple, plus tôt cette semaine, la streameuse généralement saine Lily «LilyPichu» Ki a joué le jeu en streaming, ce qui a amené son public à écrire des lettres destinées à être lues en streaming. "Récemment, mon ami qui est streamer est en panne ces derniers temps", lit-on. «S'il vous plaît, donnez-lui quelques mots confortables qui feront sa journée.» D'autres semblaient moins sincères. "Ma bite tourne en quelque sorte à droite et je ne suis vraiment pas sûr de ça", a lu un autre.

Peut-être que cette personne partageait authentiquement quelque chose de profondément personnel, mais Ki – après avoir ri de la lettre – a presque rapporté que c'était inapproprié avant de décider de simplement le jeter.

En ce qui concerne les petits jeux relativement simples, Kind Words est devenu très populaire, avec près de 1400 avis sur Steam, dont 98% sont positifs. Il a une communauté établie à travers non seulement Steam, mais aussi d'autres plateformes comme Humble et un Discord actif. La modération constante et les normes strictes au sein de la communauté, estime la créatrice et fondatrice du studio Ziba Scott, empêchent Kind Words d'être envahie par les trolls, même lorsque des streamers se présentent aux portes avec leurs légions.

"J'ai regardé une douzaine de streams et je les apprécie généralement", a déclaré Scott à Kotaku dans un e-mail. «Kind Words attire principalement des joueurs sincères, et le reste est un bruit de fond qui a payé le privilège d'être des dingus sur une plate-forme qui n'a aucune récompense pour un mauvais comportement. Ils traînent rarement longtemps. »

Kind Words ne fait aucun doute sur son objectif. Lorsque vous commencez le jeu, il vous indique que c'est un endroit pour de «vraies personnes» pour discuter de «vrais problèmes» et ajoute rapidement que «ce n'est pas un endroit pour des blagues méchantes, de l'intimidation ou des réponses désinvoltes.» Il encourage les joueurs à signaler les gens qui adoptent ce genre de comportement. Cela, évidemment, fait une forte première impression; Je n'ai jamais rencontré de trolls en jouant à Kind Words. De plus, comme l'ont souligné les joueurs du jeu, la pêche à la traîne dans Kind Words n'est pas si amusante. Lorsque vous répondez aux demandes du jeu, vous n’obtenez aucune réaction. Vous envoyez simplement quelques mots (espérons-le) aimables en réponse aux préoccupations d'une autre personne, et c'est tout. Si quelqu'un reçoit une réponse de troll, il peut simplement la signaler et poursuivre sa journée.

"Sur bien plus d'un demi-million de lettres écrites, nous avons dû traiter un peu moins de 3% de ce contenu, et la plupart sont hors sujet – pas à la traîne."

Cela ne signifie pas pour autant que les trolls n'existent pas. Le streaming incite les trolls à émerger de leurs grottes précisément parce qu'ils peuvent obtenir une réponse immédiate, généralement sous la forme d'une reconnaissance de leur streamer préféré (ou le moins préféré). Certains joueurs ont également l'impression que le streaming est en contradiction avec l'un des piliers centraux du jeu: l'anonymat. Kind Words a été construit autour de l'idée que les joueurs enverraient des demandes et des «avions» – de minuscules messages de gentillesse spontanés qui volent sur les écrans des autres joueurs sous la forme d'avions en papier – sans identification d'informations, et uniquement aux autres joueurs du jeu. Les streamers altèrent involontairement cet équilibre délicat.

"Notre Discorde a eu récemment une bonne discussion, quoique quelque peu intense, sur les implications de la diffusion en continu sur la vie privée", a déclaré Scott. «Les joueurs peuvent voir les demandes anonymes et les avions de tous les autres joueurs dans le jeu. Mais certains de mes joueurs sont mal à l'aise de voir leurs demandes et leurs avions en jeu en dehors du jeu. Ils se sont dits préoccupés par le fait que cela ressemblait à des voyeurs furtivement qui ne s’engageaient pas à le lire dans le même contexte émotionnel que prévu.

Scott ne pense cependant pas qu'il soit temps de limiter le streaming et les autres formes de partage de contenu Kind Words comme les vidéos et les captures d'écran YouTube. "J'apprécie (les inquiétudes des joueurs), mais pas dans la mesure où je veux mener une bataille acharnée contre le partage de contenu public dans le jeu", a-t-il déclaré. «Je pense que plus de bien en découle que tout. Même les streamers que j'ai regardés qui semblaient être loin de leur élément en jouant Kind Words m'ont ravi, car c'est là que se trouve le plus grand potentiel de changement d'attitude. "

D'une manière générale, a-t-il conclu, les trolls – qu'ils s'accrochent ou non aux queues de coques des streamers – ont causé un minimum de problèmes dans Kind Words: «Sur bien plus d'un demi-million de lettres écrites, nous avons dû adresser un peu moins de 3% de ce contenu, et la plupart sont hors sujet – pas à la traîne. Nous n'avons pas vu de followers d'un streamer individuel causer des problèmes importants. "

Scott a de nouveau attribué cela à des normes communautaires solides.

"Je ne veux pas gâcher les choses, mais je pense que Kind Words est un vase de fantaisie avec une base trompeusement lourde", a-t-il déclaré. «Il peut être renversé beaucoup plus que ce que les gens pensent et il se redressera. J'estime que 80% des articles sur Kind Words contiennent des commentaires effrayants sur le moment où les trolls arriveront et ruineront tout. Dans la pratique, plus le troll est évident, plus la communauté les signale rapidement et ils sont traités. Le trolling vraiment évident n'est même jamais vu par les utilisateurs. »

