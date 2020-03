Kingdom Come Deliverance montre son visage le plus réaliste dans cette version modifiée de PC

Les utilisateurs ajoutent des améliorations telles que l’éclairage par lancer de rayons et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Kingdom Come: Deliverance est peut-être disponible sur le marché depuis plus de deux ans, mais il est bien connu que lecommunauté modderElle ne veut pas le laisser mourir comme rien. Bien sûr, une grande partie du processus de le garder en vie consiste à garder songraphiquesà jour, comme Digital Dreams montre sur YouTube un compte auquel nous allons de temps en temps à la recherche de mods de jeu photoréalistes.

La description de la vidéo comprend un lien vers un article NexusMods connexe où vous pouvez voir la liste des modifications qui ont été installées pour cette démo, bien que le protagoniste soit le shader d’éclairage global utilisantlancer de rayons, une technologie qui nous manque dans la version ‘vanille’ de KCD et que vous ne pouvez actuellement apprécier qu’en version beta mod, mais qui a déjà donné naissance à d’autres vidéos du même style.

En dehors de cela, nous avons également des changements dans les textures, la modélisation 3D de certains objets, le brouillard et d’autres éléments similaires. Comme vous pouvez l’imaginer, tout cela impliqueimpact significatifdans le taux d’images par seconde, et nous parlons d’une équipe assez puissante: elle a une GTX 1080 Ti, une Ryzen 7 1800X et 32 ​​Go de RAM.

