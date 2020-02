Kingdom Hearts III et d’autres jeux très attendus arriveront sur Xbox Game Pass

Comme promis est dû, Microsoft tiendra sa parole et offrira aux utilisateurs du Xbox Game Pass un excellent mois. La société vient de dévoiler une gamme attrayante de jeux qui rejoindront le service Xbox One dans les prochaines semaines.

L’une des plus grandes surprises est de savoir que Kingdom Hearts III atteindra enfin la plateforme d’abonnement. C’est certainement une excellente nouvelle, puisque les collections franchisées viennent d’arriver sur la console.

Si vous êtes un fan des jeux japonais, nous avons d’excellentes nouvelles. Yakuza 0 rejoindra également le Xbox Game Pass. Ainsi, l’importante saga SEGA sortira pour la première fois dans le système Microsoft.

Un autre grand ajout est Ninja Gaiden II, titre demandé par beaucoup car il a laissé de très bons souvenirs. De plus, les utilisateurs du service auront accès à Two Point Hospital, Wasteland Remastered et Jackbox Party Pack 3. Ci-dessous, je laisse la liste avec les dates respectives:

20 février:

25 février:

Kingdom Hearts III (avec des améliorations pour Xbox One X)

Hôpital à deux points (avec améliorations pour Xbox One X)

Wasteland Remastered

26 février:

27 février:

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, certains jeux quitteront le service à la fin du mois. La liste initiale comprenait 4 jeux, mais Microsoft en a ajouté d’autres. Il vous reste donc quelques jours pour jouer à Fallout 3 et The Elder Scrolls IV: Oblivion, car ils quitteront également la plate-forme.

