Kingdom Hearts III et d’autres titres arrivent aujourd’hui sur Xbox Game Pass

Le moment est venu de profiter de votre abonnement Xbox Game Pass, car des titres très attendus rejoindront enfin le service Xbox One aujourd’hui. De grandes versions ont été annoncées pour février et certaines d’entre elles sont maintenant disponibles.

Ninja Gaiden II est arrivé pendant des jours au service de la console, mais aujourd’hui, il y aura au total 3 autres jeux, dont un très attendu. Nous nous référons à Kingdom Hearts III, le dernier épisode de la franchise Square Enix.

Le titre de base est désormais disponible dans le catalogue Xbox Game Pass. Il est important que vous sachiez également que votre DLC s’ouvre aujourd’hui Re: Mind dans la console Microsoft, afin que vous puissiez l’acquérir pour avoir une expérience complète. Le contenu vous offrira des nouvelles intéressantes, comme une nouvelle confrontation et la possibilité de contrôler d’autres personnages.

Comme si cela ne suffisait pas, les autres titres qui seront ajoutés au service tout au long de la journée sont Two Point Hospital et Wasteland Remastered. Au cours des 2 prochains jours, il y aura également des versions que vous pourrez rencontrer ici.

Y a-t-il des nouvelles pour Xbox Game Pass sur PC?

Le Xbox Game Pass pour PC proposera également des titres attrayants ce mois-ci. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, est récemment venu par surprise World of Horror, titre d’horreur inspiré du travail de Junji Ito et H.P. Lovecraft

Des jeux comme Two Point Hospital et Wasteland Remastered sont prévus pour PC, il est donc possible que nous les voyions également aujourd’hui. Il est important de mentionner que Microsoft ne révèle pas la date des versions de service sur PC.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le Xbox Game Pass fonctionnera-t-il sur Xbox Series X?

En attendant, nous vous disons que Reigns: Game of Thrones est désormais disponible dans le catalogue. Cette semaine, d’autres jeux sont peut-être ajoutés au Xbox Game Pass pour PC. Trouvez plus d’informations sur le service dans ce lien.

