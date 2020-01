Kingpin, l’un des tireurs les plus sales des années 90, revient

C’est presque oublié maintenant, mais en 1999, Kingpin était un gros problème, présenté comme un jeu de tir à la première personne sans vergogne qui allait être la réponse du jeu vidéo à Sin City de Frank Miller.

C’était l’idée, de toute façon. Et malgré une presse notable à l’époque – il a même été mentionné sur le parquet du Sénat américain au milieu des débats autour des jeux vidéo violents à la suite du tournage de Columbine – le jeu lui-même était un peu décevant, quelques astuces techniques soignées annulées par ses tentatives exagérées d’être énervé et mature.

Pourtant, le jeu a laissé sa marque sur les gens, et nous voici donc en 2020 avec une version remasterisée en cours pour PC, PS4, Xbox One et Switch.

Je veux dire, cool, je suis sûr qu’il y a des gens qui se souviennent que ce jeu était meilleur qu’il ne l’était réellement ou qui sont simplement curieux de le vérifier, mais si les gens sont maintenant en train de ressusciter semi-obscurs fin des années 90 tireurs, pouvons-nous s’il vous plaît obtenir Shogo: Mobile Armor Division à la place?

