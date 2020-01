Kingpin: Reloaded annoncé sur Nintendo Switch

3D Realms et Interplay ont annoncé Kingpin: Reloaded, une version remasterisée du jeu de tir à la première personne original pour Nintendo Switch.

Kingpin: Reloaded devrait être lancé en 2020 sur Nintendo Switch.

Bande-annonce et détails:

Kingpin: Reloaded, la version remasterisée et améliorée du jeu de tir à la première personne sur le thème du crime développé et publié par 3D Realms et Interplay, recrute de nouveaux membres de gangs sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC plus tard cette année.

Dans un gangland art déco noir stylisé qui n’a jamais existé, le Kingpin règne avant tout avec un poing sanglant. Lorsque son lieutenant Nikki Blanco laisse un voyou sans nom battu et brisé, le criminel parvenu se lève d’une flaque de sang, le tuyau de plomb à la main et la vengeance en tête.

Kingpin: Reloaded redonne vie au classique du moteur Quake II. La résolution 4K, la prise en charge ultra large et les graphismes améliorés en mode amélioré permettent l’éclat de cauchemar métropolitain magnifiquement représenté. La prise en charge du contrôleur rend le jeu plus accessible à tous ceux qui souhaitent explorer les profondeurs de la dépravation de Kingpin. Les améliorations globales comme les nouveaux systèmes de quête et de conversation rendent Reloaded encore meilleur que l’original.

Traquez les rues éclairées par des lampes et éliminez les gangs rivaux pour faire savoir au Kingpin que sa fin est proche. Les éléments sim immersifs de Kingpin permettent au Thug de recruter d’autres gangsters avec un système de conversation. Augmentez l’influence du voyou à travers plusieurs missions basées sur des hubs. Courez avec le gang sur un chemin de guerre violent avec des armes évolutives, notamment des pistolets Tommy, des bazookas et plus encore. Les dégâts géolocalisés mènent à des batailles sanglantes et passionnantes: rotule, mutiler ou aller chercher la tête.

Si cela semble trop extrême, essayez le mode No Violence. Cependant, le langage «coloré» fièrement utilisé par les gangsters de Kingpin demeure. Penchez-vous encore plus dans l’ère et commencez à vous frotter dans le mode multijoueur à l’ancienne du mode Gang Bang.

Kingpin: Reloaded fera ses débuts au PAX South ce week-end au stand 3D Realms.

“Kingpin ne reçoit pas la reconnaissance qu’il mérite, en raison de sa sortie malheureusement à une époque où les jeux étaient blâmés pour des problèmes de société”, a déclaré Frederik Schreiber, fondateur de 3D Realms. “Nous avons le privilège de lui donner une deuxième chance pour les gens qui n’en ont jamais entendu parler, et de la redonner aux fans purs et durs désireux de retourner à une vie de crime (simulé!).”

Kingpin: Reloaded sera disponible en anglais sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC en 2020.

