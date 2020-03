King’s Bounty II apporte son fantasme médiéval à Nintendo Switch en 2020

Il y a très longtemps, dans les années 90 lointaines, un jeu vidéo a été publié qui ravirait les fans de jeux de rôle et de fantaisie médiévale. Les joueurs sur PC l’ont accueilli à bras ouverts; son combat, son histoire et les possibilités qu’il offrait captivaient tous ceux qui avaient l’occasion ou la chance d’y jouer. La vie implique la mort, et King’s Bounty c’était, au fil des années, tomber dans l’oubli. Mais l’histoire est rare qui se termine, car la légende est revenue comme le disait la procédure:

“A la troisième pleine lune, en période de maladie, on vous annoncera directement que le roi combattra le roi, sur un champ de bataille bleu et rouge, sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.”

D’accord, nous le reconnaissons, nous venons d’inventer ce processus, mais l’important est que King’s Bounty II atteint Nintendo Switch cette année 2020!

King’s Bounty II: Protégez Antara des forces du mal

La terre est corrompue et des êtres obscurs infâmes émergent dévastant tout sur leur passage. Vous devez devenir l’un des trois héros disponibles et guidez vos hommes vers la victoire. Choisissez votre propre destin et celle de votre royaume dans ce monde fantastique, créez votre propre histoire!

Parcourez le royaume à la troisième personne et explorez, parlez à ses habitants et acceptez leurs missions et missions. Lorsque l’heure de la bataille arrive, vous devrez y faire face à tour de rôle, en pesant des stratégies pour remporter la victoire dans votre combat tactique si caractéristique.

Voir aussi

Selon la procédure, King’s Bounty II vient à la console du Joy-con cette année 2020, et nous ne connaissons pas de date plus précise pour le moment. Sauvez votre royaume de la salle ou emportez votre glora partout où vous allez. Combattez avec honneur!

Source

Connexes