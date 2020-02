Kings Canyon fait son retour dans Apex Legends ce week-end

1

La carte King Canyon d’Apex Legend, la première carte originale, où tout a commencé. Fera un retour pour ce week-end seulement. King Canyon verra son retour le 22 jusqu’au 25 février.

Nous retournons là où tout a commencé. 😎

À partir de demain jusqu’au 24 février, en plus de World’s Edge, la saison 1 de Kings Canyon sera également disponible. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

– Apex Legends (@PlayApex) 20 février 2020

Apex Legends Season 4 a récemment été supprimé, vous pouvez trouver tous les détails ici.

Apex Legends est maintenant disponible sur PC Windows, Xbox One et PS4.

Êtes-vous impatient de retourner à Kings Canyon? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

