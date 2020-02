Kings Canyon revient sur Apex Legends pour une durée limitée

Par Sherif Saed,

Plus tard dans la journée, la carte originale d’Apex Legends reviendra pour une durée limitée.

Respawn a annoncé que Kings Canyon, la toute première carte pour Apex Legends, revient aujourd’hui. La carte sera disponible à côté de l’itération actuelle de World’s Edge, mais uniquement jusqu’au lundi 24 février.

Le développeur a confirmé qu’il s’agissait également de Kings Canyon vanille, et non de la mise à jour mise en place qui a fait ses débuts avec la saison 2. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent une approche plus rapprochée de cette carte.

Nous retournons là où tout a commencé. 😎

À partir de demain jusqu’au 24 février, en plus de World’s Edge, la saison 1 de Kings Canyon sera également disponible. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

– Apex Legends (@PlayApex) 20 février 2020

La saison 4 d’Apex Legends continue, bien sûr, avec Revenant étant le plus gros ajout. La carte World’s Edge a également vu quelques mises à jour avec le début de la saison 4 qui ont encore élargi l’histoire du jeu.

