Kingzone DragonX et ses joueurs font un don pour le soulagement du coronavirus coréen

Le nombre de décès dus à une épidémie de coronavirus atteignant des sommets épiques dans le monde, le directeur général de DragonX, Choi Sang-In, ainsi que le mid-laner Jeong «Chovy» Ji-hoon, ont décidé de renforcer la plaque.

Les deux ont fait don de plus de 10 millions de won (environ 8 386 $) au Community Chest of Korea. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui aide les victimes actuelles de l’épidémie.

Hier, après le report de la LCK, Choi et Jeong ont décidé de montrer leur soutien lors du talk-show hebdomadaire «Sunday Night LCK». Cependant, la ligue sud-coréenne officielle a joué sur le site sans aucun public. Pendant tout ce temps, l’hôte habituel Kim Mina a été mis en quarantaine pendant le segment. Elle a testé négatif pour le coronavirus.

DRX a fait un don pour aider à lutter contre COVID-19.

Chovy et Choi, Sang In, le directeur général de DRX, ont fait don de 10 millions de KRW chacun, pour un total de 20 millions de KRW, à Community Chest of Korea.

Épidémie continue

L’épidémie de coronavirus ne montre aucun signe d’arrêt dans le monde entier. Des rapports indiquent qu’il évolue à un rythme beaucoup plus rapide qu’en Chine continentale. La Corée du Sud, parmi tous les autres pays d’Asie, s’est révélée être le pays avec le plus de cas de coronavirus officiellement documentés, à l’exception de la Chine. Cette hausse reste à expliquer.

En plus du don de Chovy et Choi Sang-In, chaque revenu généré par les ventes de merchandising DragonX en mars sera également reversé.

“DRX fera également don des revenus des ventes d’uniformes en mars avec les souhaits des joueurs, du personnel et des fans. Nous espérons que ceux qui souffrent de COVID-19 pourront récupérer complètement et surmonter ces moments difficiles.”

Mise à jour sud-coréenne

En Corée du Sud, d’autres organisations et acteurs de l’e-sport se sont levés pour aider à freiner l’épidémie du virus dans le pays. Le 19 février, l’équipe de l’Overwatch League Seoul Dynasty a annoncé qu’elle reverserait les bénéfices réalisés par le foyer de Séoul du 7 mars, qui a finalement été annulé.

Pendant ce temps, Riot Games n’a pas encore annoncé la date et le lieu de l’invitation de mi-saison 2020.

DragonX est une organisation d’esports professionnelle basée en Corée du Sud. Il a des équipes en compétition dans League of Legends, Clash Royale et Honor of Kings. La division League of Legends de DragonX participe aux championnats coréens de League of Legends. Pendant ce temps, sa division Honor of Kings participe à la Korea King Pro League.

Voici une mise à jour officielle du CDC sur les symptômes du coronavirus:

Un nouveau coronavirus est un nouveau coronavirus qui n’a pas été identifié précédemment. Le virus à l’origine du coronavirus 2019 (COVID-19), n’est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment parmi les humains et provoquent une maladie bénigne, comme le rhume. Un diagnostic avec le coronavirus 229E, NL63, OC43 ou HKU1 n’est pas le même qu’un diagnostic COVID-19. Les patients atteints de COVID-19 seront évalués et soignés différemment des patients avec un diagnostic de coronavirus commun.

L’avenir des sports électroniques asiatiques

Alors que le monde panique, et que presque tous les pays paniquent à cause de cette épidémie de maladie, le battage médiatique de l’esport en Asie s’éteint lentement. Il y a tellement de ligues et d’organisations différentes qui ont leurs racines là-bas … et s’il n’y a aucun moyen pour les fans de voir leurs joueurs professionnels en direct et en personne, DragonX et d’autres sociétés d’esports de gros calibres devront trouver un moyen de se développer. leur marque sans mettre en danger la vie des communautés qui les soutiennent tant. Les symptômes changent chaque semaine à mesure que le nombre de morts augmente, ce qui rend toute la catastrophe vraiment écœurante.

Il y a beaucoup de bonnes personnes et des gens qui sont prêts à donner un coup de main. Choi Sang-In Jeong Ji-hoon en est un excellent exemple. La seule chose que nous pouvons faire est de faire de la marinade dans l’espoir d’un avenir radieux pour ces futurs héros de l’esport. En plus de vous assurer que nos mains sont correctement et soigneusement lavées.

