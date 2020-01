Le Kirby Cafe officiel de Tokyo est sur le point de sortir quelques nouveaux produits le 24 janvier 2020.

Tout d’abord, les porte-clés contenant les illustrations du disque pour The Sound of Kirby Cafe et The Sound of Kirby Cafe 2:

Ensuite, trois types différents de mini sacs fourre-tout:

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.