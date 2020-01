Kirstin Whittle rejoint Sumo Digital en tant que nouvelle directrice des partenariats

Sumo Digital a embauché Kirstin Whittle en tant que nouvelle directrice des partenariats.

Selon son profil LinkedIn, Whittle occupe ce poste depuis novembre 2019. Auparavant, elle était en charge du développement commercial en Europe pour Keywords Studios. Avant cela, elle a occupé le même poste au MVC.

Whittle a travaillé pour GlobalStep et Sony Computer Entertainment Europe, elle a travaillé en tant que directrice du développement commercial et responsable de la gestion de contenu respectivement. Whittle a commencé son temps avec le fabricant de PlayStation en tant que responsable des ventes et du marketing international.

“Je suis ravi d’accueillir Kirstin dans son nouveau rôle de directrice des partenariats de Sumo”, a déclaré Dean Trotman, directeur commercial de Sumo Digital.

“Alors que Sumo continue d’étendre sa capacité de développement et de renforcer ses capacités, il est primordial de fournir une assistance de premier ordre aux studios et aux partenaires.

«Axe stratégique au sein de l’équipe de développement commercial, Kirstin identifiera et alignera les besoins commerciaux des studios Sumo et de ses précieux partenaires.»

Whittle a ajouté: «J’ai suivi et admiré Sumo Digital pendant de nombreuses années, donc faire partie d’un groupe de studios aussi talentueux et progressif est incroyable. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés de la brillante équipe de direction pour aider à façonner et à soutenir les plans stratégiques. »

L’année dernière, Sumo Digital a ouvert un nouveau studio à Warrington.